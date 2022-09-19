Столтенберг: странам НАТО нужно по-прежнему помогать Киеву усиливать украинские ВС

Запад должен понимать, что конфликт на Украине продлится еще долго, заявил генсек НАТО

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Странам Запада необходимо понимать, что конфликт на Украине продлится еще долго несмотря на то, что ряд городов Харьковской области в последние дни перешли под контроль Киева. Об этом в интервью радиостанции Би-би-си заявил в пятницу утром генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Очень обнадеживает то, что украинским вооруженным силам удается частично возвращать территории и наносить удары в тылу российских войск, - сказал он. - В то же время мы должны понимать, что это не начало конца войны. Мы должны быть готовы к тому, что она будет длиться еще долго".

Столтенберг высоко оценил эффективность действий украинской армии на харьковском направлении и добавил, что важнейшая задача для стран НАТО сейчас - продолжать оказывать Киеву "поддержку в усилении ВС" Украины. Сейчас, по его словам, особенно актуальными становятся поставки украинцам зимнего снаряжения, включая теплое обмундирование и генераторы.

При этом Столтенберг ушел от ответов на вопросы о том, какие гарантии безопасности страны НАТО сейчас могли бы предоставить Киеву и поддержит ли альянс гипотетическую силовую попытку вернуть Крым в состав Украины.

Странам НАТО нужно по-прежнему помогать Киеву усиливать украинские ВС.