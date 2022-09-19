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Военное обозрение

Россия возрождает программу дрейфующих полярных станций в Арктике

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Источник изображения: topwar.ru

Россия возрождает программу дрейфующих полярных станций в Арктике, ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" готовится отправиться к Новосибирским островам для вмерзания в лед. Как сообщает Арктический и антарктический институт (ААНИИ) на своей странице в ВКонтакте, торжественная церемония старта экспедиции "Северный полюс-41" прошла в Мурманске.

Ледовая платформа "Северный полюс", покинувшая Санкт-Петербург в первых числах сентября, совершила переход с Балтики на Север и прибыла в Мурманск, где на борт ЛСП поднялась научная часть экспедиции. В настоящее время ученые настраивают оборудование и готовятся к отправке в рейс. Дата выхода из Мурманска не называется, но официально экспедиция уже началась, платформа покинет порт в ближайшие дни.

Как ранее сообщали в ААНИИ, ЛСП "Северный полюс" выйдет из Мурманска и отправится в ледяные поля к северу от Новосибирских островов, где ляжет в дрейф. Там и произойдет вморозка платформы в лед. На борту ЛСП 27 ученых и 14 членов экипажа.

Ледостойкая самодвижущая платформа проекта 00903 является всесезонной научно-исследовательской платформой с функционалом научно-исследовательского центра. Предназначена для круглогодичных научных исследований в Северном Ледовитом океане. Официально заложена на "Адмиралтейских верфях" 10 апреля 2019 года, спущена на воду 18 декабря 2020 года, испытания начались весной этого года, передана заказчику в конце лета.

Судно сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без привлечения ледокола (ледовый класс Arc8), принимать тяжелые вертолеты типа Ми-8АМТ (Ми-17). Длина – 83,1 м; ширина – 22,5 м; водоизмещение – около 10390 тонн; мощность ЭУ – 4200 кВт; скорость - не менее 10 узлов; автономность по запасам топлива - около 2 лет; срок службы - не менее 25 лет. Экипаж судна - 14 человек + 34 человека научный персонал.

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Страны
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
2020-й год
Арктика
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