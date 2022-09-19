В Барнаульское ракетное соединение поступают машины инженерного обеспечения и маскировки

ЦАМТО, 16 сентября. В инженерные подразделения Барнаульского ракетного соединения продолжается поставка современных средств инженерного вооружения для повышения маневренности и живучести боевых ракетных комплексов мобильного базирования.

Среди них – машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ). До конца года планируется поставить несколько таких машин. Данная техника поступает во все соединения РВСН, перевооружаемые на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".

Машина инженерного обеспечения и маскировки обеспечивает выполнение таких задач как инженерная разведка маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций, включая оценку несущей способности их грунтовых оснований, проверку габаритов проходимости маршрутов и площадок, а при необходимости – их восстановление (расширение), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.