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ЦАМТО

В Барнаульское ракетное соединение поступают машины инженерного обеспечения и маскировки

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Машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) 15М69.
Источник изображения: http://www.autocatalogue.ru/

ЦАМТО, 16 сентября. В инженерные подразделения Барнаульского ракетного соединения продолжается поставка современных средств инженерного вооружения для повышения маневренности и живучести боевых ракетных комплексов мобильного базирования.

Среди них – машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ). До конца года планируется поставить несколько таких машин. Данная техника поступает во все соединения РВСН, перевооружаемые на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".

Машина инженерного обеспечения и маскировки обеспечивает выполнение таких задач как инженерная разведка маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций, включая оценку несущей способности их грунтовых оснований, проверку габаритов проходимости маршрутов и площадок, а при необходимости – их восстановление (расширение), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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