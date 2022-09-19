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РИА Новости

Две российские АПЛ выполнили пуски ракет в районе Севморпути

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Запуск крылатой ракеты
Запуск крылатой ракеты.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Две российских атомных подлодки выполнили пуски крылатых ракет с маршрута Северного морского пути по мишени, имитирующей отряд кораблей условного противника, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе комплексной арктической экспедиции "Умка-2022" атомные подводные крейсеры с крылатыми ракетами "Омск" и "Новосибирск" Тихоокеанского флота, находясь в надводном положении, из акватории Чукотского моря произвели пуски противокорабельных крылатых ракет "Гранит" и "Оникс". Ракеты в установленное время поразили сложную морскую мишень, имитирующую отряд боевых кораблей условного противника, на дистанции свыше 400 километров", - сказали в военном ведомстве.

По данным министерства, "для выполнения ракетной стрельбы атомный подводный крейсер "Новосибирск" прошел подо льдами и всплыл в назначенном районе в акватории Северного морского пути, откуда и было применено ракетное оружие".



В Минобороны уточнили, что совместно подлодками в условиях высоких широт с побережья Чукотского полуострова стрельбу крылатой ракетой "Оникс" выполнил береговой ракетный комплекс "Бастион". Ракета поразила морскую цель на дистанции 300 километров.

Действиями сил Тихоокеанского флота с борта корабля управления "Маршал Крылов" руководил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

В ведомстве рассказали, что под руководством главкома ВМФ в восточном секторе Арктики проводится комплексная арктическая экспедиция "Умка-2022". В ней участвуют главное командование ВМФ, войска и силы Тихоокеанского флота, Русское географическое общество, организации и предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также научно-исследовательские организации.

Для проверки готовности защиты российской Арктики военными методами в ходе экспедиции проведены исследовательские учения корабельных сил, морской авиации и береговых войск. В рамках экспедиции, в частности, в арктических условиях будут выполнены военно-технические эксперименты по проверке возможностей и характеристик вооружения, военной и специальной техники, как стоящих на вооружении, так и перспективных, изготовляемых предприятиями промышленности в инициативном порядке.

В научной части экспедиции в районах Чукотки, в том числе на острове Врангеля, представителями РГО предполагается изучить экологическое состояние арктических экосистем, оценить современный уровень загрязнения их компонентов, определить наиболее распространенные загрязнители и подготовить рекомендации для устранения накопленного вреда.

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