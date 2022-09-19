Тегеран пошел на сближение с Москвой. Но не всем иранцам это понравилось

Укрепление отношений или российский контроль? История российско-иранского сближения после конфликта на Украине

В последние годы Иран активно занимался укреплением отношений с Россией, пишет Sasapost. Страны еще больше сблизились после начала спецоперации на Украине. Но некоторые иранцы обеспокоены тем, что такое "тесное сотрудничество" перерастет в "контроль" Тегерана со стороны Москвы.

"В случае с Украиной, если бы вы не проявили инициативу, противоположная сторона спровоцировала бы [начало] конфликта самостоятельно. Если дорога для НАТО открыта, то она не видит границ. Если бы альянс не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы настоящую войну под другим предлогом", — заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Она состоялась в рамках саммита, который проходил в Тегеране 19 июля 2022 года. Этот визит стал второй зарубежной поездкой российского лидера после начала спецоперации на Украине.

Встреча президента России Владимира Путина и аятоллы Али Хаменеи, а также фотографии, на которых лидеры улыбаются, хотя их страны подвергаются давлению и региональной изоляции, стали четким сигналом поддержки Москвы со стороны Тегерана.

Хаменеи считает, что "поворот на Восток" и расширение отношений с восточными странами, включая Россию и Китай, являются лучшим решением для противостояния "высокомерию США и Запада".

Хаменеи и его сторонники занимаются продвижением политики "поворот на Восток", особенно после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) 2015 года и повторного введения экономических санкций против Тегерана.

В последние годы иранские власти активно занимались укреплением отношений с Россией. Страны еще больше сблизились после начала спецоперации на Украине, но некоторые иранцы продолжают выражать недовольство из-за многолетнего недоверия к Москве.

Российская спецоперация на Украине — новая возможность для Ирана?

Невозможно игнорировать последствия украинского кризиса и его влияние на мировые энергетические и продовольственные рынки, а также появление множества вызовов и угроз для различных стран, включая Иран. Но в то же время сторонники расширения отношений с Москвой считают, что российско-украинский конфликт положительно сказывается на экономике Тегерана.

Иранский политолог Мохсен Садеги заявил, что спецоперация на Украине является "обоюдоострым мечом" для Тегерана. Рост цен на нефть — это прекрасная возможность для Ирана заменить Россию, но в то же время дефицит зерна и высокие цены на продовольственные товары представляют серьезную угрозу для страны.

Что касается вопроса о положительном влиянии российско-украинского конфликта на экспорт иранской нефти, то очевидно, что Тегеран пока не в состоянии заменить российские энергоносители. Ему даже пришлось конкурировать с Москвой за азиатские рынки.

Например, в 2020 году, то есть в разгар кампании "максимального давления", проводившейся администрацией бывшего президента США Дональда Трампа, Тегеран экспортировал около 300 тысяч баррелей нефти в сутки. Об этом сообщил источник в Министерстве нефти Ирана, пожелавший остаться анонимным.

Однако после прихода к власти демократов во главе с Джо Байденом, неоднократно заявлявших о возвращении к ядерной сделке, Иран добился небольших послаблений в отношении экспорта черного золота, пусть и неофициальных. В первом квартале 2022 года Тегеран экспортировал почти 900 тысяч баррелей нефти в сутки.

"Китай и Индия всегда были основными покупателями иранской нефти, но после эскалации российско-украинского конфликта продажи резко упали", — сообщил политолог Мохсен Садеги.

После начала спецоперации на Москву было наложено множество жестких санкций. В связи с этим она предложила ряду азиатских стран скидки на топливо, что сделало ее прямым конкурентом Тегерана.

Представитель Министерства нефти Ирана, пожелавший остаться неизвестным, сообщил: "После начала спецоперации на Украине продажи иранской нефти резко упали, поскольку Россия предлагала свои энергоресурсы по сниженным ценам. Это ограничило доступ Тегерана к основным рынкам и клиентам".

Согласно отчетам, Индия, которая является одним из крупнейших покупателей иранской нефти, только за последние три месяца импортировала более 30 миллионов баррелей российского черного золота.

Изоляция России подталкивает страны к расширению экономического сотрудничества

Западные санкции подтолкнули Москву и Тегеран к расширению экономического сотрудничества.

"Беспрецедентные многосторонние санкции поставили Россию в ситуацию, хорошо знакомую Ирану. Москва начала сближаться с Тегераном, чтобы перенять его опыт по уходу от западных санкций и расширить сотрудничество между ними", — сказал Мохсен Садеги.

С другой стороны, иранские власти увидели в экономической и международной изоляции России прекрасную возможность для создания альянса против Соединенных Штатов, особенно с учетом провала попыток возродить ядерное соглашение 2015 года.

Советник верховного лидера Али Акбар Велаяти считает, что Тегерану следует развивать сотрудничество с Россией в сложившейся ситуации для создания своего рода стратегического баланса.

"Сейчас очень подходящее время для расширения экономического сотрудничества между Москвой и Тегераном. Те, кто надеется на возрождение ядерной сделки и снятие санкций с Ирана, не видят смысла в сотрудничестве с Россией, особенно после того, как на нее тоже были наложены санкции. Но опыт говорит, что с Ирана санкции полностью не снимут, а если это и произойдет, то ненадолго", — утверждает иранский политик Майтам Абедини.

Расширение торговых отношений России и Ирана — это правильная политика. Укрепление экономических связей с такой великой державой, как Россия, помогло бы иранским властям нивелировать действия американских санкций и открыть множество возможностей для экономики страны.

В последние месяцы Тегеран и Москва активно работают над укреплением экономического сотрудничества.

Россия и Иран подписали соглашение о создании аналога системы межбанковских платежей SWIFT, которая обеспечит быстрые и беспрепятственные транзакции между странами и возродит взаиморасчеты в национальных валютах.

Они также подписали много соглашений и меморандумов о взаимопонимании, направленных на расширение торгового сотрудничества. По словам министра нефти Ирана Джавада Оджи, являющегося сопредседателем Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, страны стремятся увеличить товарооборот до 40 миллиардов долларов. Здесь стоит отметить, что товарооборот между Россией и Ираном по итогам 2021 года составил около четырех миллиардов долларов.

Кроме того, страны недавно подписали соглашение о создании двух торговых центров — в Тегеране и Санкт-Петербурге — для облегчения торговли.

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) и российский "Газпром" подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве на сумму 40 миллиардов долларов. Соглашение также предполагает разработку газовых месторождений Киш и Северный Парс.

Дело не только в экономике, но и в расширении военного сотрудничества

Сотрудничество между странами не ограничивается только экономикой. Они также предприняли много шагов для укрепления военного сотрудничества. Как заявляет советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан, Иран планирует предоставить России несколько сотен беспилотных летательных аппаратов.

"Отмена оружейного эмбарго облегчит военное сотрудничество между Москвой и Тегераном. Стоит напомнить, что Россия высоко оценила иранскими беспилотниками, причем неоднократно", — отметил Мохсен Садеги.

Но пока ни Россия, ни Иран не подтвердили данные о продаже беспилотников.

Девятого августа 2022 года Москва помогла вывести на орбиту иранский спутник-шпион. Тегеран также начал активно сотрудничать с Россией в области освоения космоса для расширения разведывательных возможностей, чего, по словам Садеги, не произошло бы без российско-украинского конфликта.

Среди достижений, которых Иран мог бы добиться за счет расширения сотрудничества с Россией, можно назвать усиление его влияния на Ближнем Востоке и в азиатских странах.

"Некоторые считают, что Москва может использовать Тегеран, чтобы угрожать США и Европе созданием антизападного альянса. Но пока Иран занимается исключительно усилением своего влияния в регионе за счет сотрудничества с Россией", — сказал Садеги.

Иранское правительство пытается убедить Москву завершить проект международного транспортного коридора "Север — Юг", который представляет собой сеть железнодорожных, морских и автомобильных маршрутов протяженностью семь тысяч километров. Он пройдет от индийского порта Мумбаи до России через территорию Азербайджана и Ирана.

Если этот проект будет реализован, то он будет стимулировать приток товаров и инвестиций в Иран. Он также поможет ему отказаться от Соединенных Штатов и Европы и не беспокоиться о последствиях санкций.

К слову, министр транспорта и городского развития Ирана в апреле 2022 года подписал с министром транспорта РФ всеобъемлющее соглашение о расширении сотрудничества в сфере транспорта, которое могло бы внести существенный вклад в завершение проекта "Север — Юг".

Но остается вопрос: перешел ли Тегеран под контроль России?

Каждый шаг по расширению и укреплению связей с Москвой вызывает обеспокоенность у иранской общественности по поводу того, что Тегеран перешел под контроль России. Этому способствовало многолетнее недоверие к действиям Москвы в отношении Тегерана.

Иранский аналитик Мустафа Касеми сказал в интервью Sasapost: "Один из принципов Исламской Республики — не развивать отношения со сторонами, находящимся в состоянии военных конфликтов с какими-либо странами. Но иранские лидеры его нарушили, поддержав российскую спецоперацию на Украине. Это заставило многих предположить, что Тегеран хочет угодить Москве любой ценой".

"Ирану выгодно сотрудничать с Россией. Она имеет право вето в Совете Безопасности ООН, что дает ей возможность блокировать любые резолюции против Ирана, а это то, чего хотят наши власти. Но надо помнить, что в прошлом Россия голосовала за принятие санкций против Ирана, поэтому она ненадежный партнер", — считает Касеми.

Тегеран, по его словам, не находится под контролем Москвы, поскольку иранские власти хорошо знают историю российского господства в Иране за последние два столетия. Хотя они нарушили свой принцип, они все же сохранили независимость Исламской Республики.

Иранские власти считают абсурдом слухи о том, что Тегеран подчиняется Москве. На территории страны нет российских сил или военных советников. И если Иран разорвет отношения с Россией, он не так сильно от этого пострадает, как это было в прошлом.

Тегеран видит в Москве партнера и единомышленника, что является одной из важнейших причин их сближения, особенно после эскалации конфликта на Украине. Но иранские власти прекрасно понимают, что сближение России с Ираном происходит исключительно из-за международной изоляции.