Глава Ассоциации бундесвера утверждает, что состояние немецкой армии плачевно

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Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) находятся в состоянии «свободного падения», и это при том, что создан специальный фонд в 100 млрд евро для их поддержки. Об этом пишет Der Spiegel.

Одна из главных причин печального положения немецкой армии – недостаток финансирования. На протяжении многих лет, если не десятилетий, Берлин не баловал деньгами свои вооруженные силы, предпочитая тратиться на социальные пособия иммигрантам. Сейчас армии необходимо ежегодно до 75 млрд евро, чтобы исправить ситуацию, в которой она находится.

О тяжелой ситуации, которую переживает армия, говорит и глава Ассоциации бундесвера Андре Вюстнер. Он, правда, отмечает, что немецкие вооруженные силы неплохо зарекомендовали себя в миссиях на восточном фланге НАТО и в оказании военной помощи Украине. Но денег армии нужно больше. Вюстнер потребовал стабилизации финансовых потоков, направляемых на обеспечение вооруженных сил, иначе состояние немецкой армии останется плачевным.

Еще одна проблема – дефицит кадров. В европейских странах, и Германия не является исключением, престиж военной службы для молодежи давно упал. За редкими исключениями молодые люди не спешат связывать свою жизнь с военной службой и их в армию не заманишь даже финансовыми бонусами. Ведь «гражданка» предоставляет куда больше возможностей при отсутствии риска и совсем другом уровне комфорта.

Вюстнер призвал бундесвер озаботиться решением проблемы кадрового дефицита. Но как это сделать? Во-первых, Германия сталкивается с большими демографическими проблемами: ее население стареет, в нём растёт процент азиатских этносов. Во-вторых, упал престиж военной службы. Не получится сделать ставку и на иностранных иммигрантов и их потомков, ибо и они не тяготеют к военной службе. В Германию они ехали совсем с другими целями, нежели вербоваться в солдаты.

Наконец, многих военнослужащих интересует вопрос, что им делать после демобилизации. Ведь человеку, прослужившему 10-12 лет в армии, сложно затем найти работу на «гражданке». Этот вопрос, считает Вюстнер, требует скорейшего решения.

Что интересно, глава ассоциации не упомянул о такой серьезной проблеме как возросший фактор риска службы в бундесвере. Текущая политическая ситуация на востоке Европы такова, что рано или поздно армии стран НАТО могут быть задействованы в реальных вооруженных конфликтах, причем не на уровне добровольцев-наемников, а в штатном составе. Этот фактор также не может оставлять немецкую молодежь равнодушной при выборе военной карьеры.