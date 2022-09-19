США определились с составом нового пакета военной помощи для Украины

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Соединенные Штаты определились с составом очередного пакета военной помощи Украине. Вашингтон отправляет оружие и боеприпасы Киеву почти безостановочно, оставаясь в последнее время фактически единственным спонсором режима Зеленского, осуществляющим военные поставки.

Основу нового пакета, отправка которого состоится в ближайшее время, составят различные боеприпасы. На этот раз в Пентагоне решили пополнить арсенал ВСУ ракетами и снарядами, но не забывая и о других потребностях украинской армии. Если американцы перестанут снабжать Киев вооружением, то войну он проиграет, а это США невыгодно. Вашингтон в этом конфликте решает свои задачи, поэтому поддержка режиму Зеленского обеспечена.

Как сообщили в распространенном накануне заявлении Пентагона, Киев получит дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, они сейчас входят почти в каждую поставку. Также из боеприпасов в Киев отправятся 35 тысяч артиллерийских снарядов для гаубиц калибра 105 мм и 1 тысяча 155 мм высокоточных снарядов. Кроме этого США снабдят украинских военных РЛС контрбатарейной борьбы, средствами борьбы с беспилотниками (без пояснений), системами разминирования, каким-то количеством стрелкового оружия, опять же без пояснений что туда войдет, приборами ночного видения и утепленным обмундированием.

Также ВСУ получат четыре грузовика и восемь трейлеров для перевозки тяжелого вооружения. Все это обойдется Пентагону в 600 млн. долларов. Вообще же с начала спецоперации администрация Джо Байдена выделила Украине вооружений на 15,1 млрд. долларов, это, можно сказать, годовой военный бюджет средней страны. Останавливаться в Белом доме и не собираются. Кроме того, в Пентагоне сейчас изучают вопрос предоставления Украине новых вооружений на фоне "меняющихся нужд Киева". Что туда войдет пока неизвестно, но Зеленский настойчиво просит дальнобойные ракеты, чтобы наносить удары в глубину территории республик и России.