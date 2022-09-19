Глава Комитета начальников штабов ВС США обсудил с главкомом ВСУ помощь Киеву

Марк Милли провел телефонные переговоры с Валерием Залужным

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли провел в четверг телефонные переговоры с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным. Об этом говорится в заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера. В беседе также приняли участие помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

"Они обсудили <...> международную помощь Вооруженным силам Украины, - отмечается в тексте. - Салливан и Милли подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США".

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее масштабные санкции и приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов.