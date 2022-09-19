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Известия.ru

Российские военные используют радиолокационные установки «Небо-СВУ» на СВО

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Министерство обороны России в пятницу, 16 сентября, опубликовало кадры боевой работы расчетов радиолокационной станции (РЛС) «Небо-СВУ» и командного пункта противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО).

Военнослужащие непрерывно мониторят воздушное пространство в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса и обеспечивают радиолокационной информацией соединения противовоздушной обороны.


В Минобороны пояснили, что расчет РЛС «Небо-СВУ» способен одновременно обнаруживать, опознавать и сопровождать до 300 разногабаритных воздушных объектов. Координаты поступают на командный пункт, где принимается решение о поражении.

Командование ЦВО отметило высокую эффективность работы военнослужащих радиотехнических войск, которые прикрывают группировки войск в зоне СВО.

В оборонном ведомстве также рассказали, что артиллерия Воздушно-десантных войск (ВДВ) во взаимодействии с беспилотной авиацией наносит удары по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), поддерживая огнем подразделения группировки.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ уничтожили пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике (ДНР).

Он также заявил, что потери 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в Николаевской области, а также 46-й аэромобильной украинской бригады в Херсонской области составили до 500 военнослужащих убитыми и ранеными.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Небо РЛК
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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