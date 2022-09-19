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ТАСС

США направят Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS и высокоточные артиллерийские снаряды

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РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS.
Источник изображения: EYEPRESS via Reuters Connect

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ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Администрация США включила в очередной пакет военной помощи Украине на $600 млн боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и противоартиллерийские радиолокационные станции (РЛС). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении американского Министерства обороны.

В пакет помощи, в частности, включены 36 тыс. артиллерийских снарядов калибра 105 мм, 1 тыс. высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм, четыре противоартиллерийские РЛС, стрелковое вооружение и боеприпасы к нему. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
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