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РИА Новости

Гендиректор "Ак Барса" рассказал о вооружении на корветах класса "Гепард"

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"Гепард 3.9"
"Гепард 3.9".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вооружение корветов проекта 11661 "Гепард 3.9" планируется увеличить в три раза: вместо восьми ракет "Уран" установить 24 "Калибра", а также восемь зенитных ракет новейшего комплекса "Ресурс" (экспортный аналог "Полимент-Редут"), сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

Ранее корабли проекта 11661 вооружались ракетными комплексами "Уран" и "Калибр", а также зенитными комплексами типа "Оса".

"Гепард 3.9" - это новинка, "изюминка" этого года. На нем при водоизмещении 2200 тонн мы разместили 24 "Клаба" (экспортный аналог "Калибра" - ред.), а также восемь шахт для "Ресурса". Это глубоко проработанный проект", - сказал Мистахов.

Два корабля проекта 11661 "Татарстан" и "Дагестан" сейчас находятся в боевом составе Каспийской флотилии. Четыре корабли были проданы ВМС Вьетнама.

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Страны
Вьетнам
Продукция
Гепард 3.9
Проекты
11661 Гепард
КФ
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