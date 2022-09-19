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ТАСС

США и Турция по итогам переговоров заявили о поддержке территориальной целостности Украины

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Флаги США и Турции
Флаги США и Турции.
Источник изображения: Global Look Press/Creativ Studio Heinemann

Стороны заявили о намерении активизировать двустороннее партнерство в сфере обороны

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Турция поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также намерены активизировать двустороннее партнерство в сфере обороны. Об этом говорится в совместном заявлении американского и турецкого правительств, принятом по итогам состоявшегося в четверг третьего раунда стратегического диалога сторон. Переговоры прошли в Вашингтоне под председательством первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман и заместителя министра иностранных дел Турции Седата Онала.

"Делегации вновь изложили свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также рассмотрели пути укрепления координации [действий] НАТО", - отмечается в документе, текст которого распространила пресс-служба Госдепартамента США. Как в нем подчеркивается, "стороны подтвердили приверженность продвижению мира и стабильности и дальнейшему углублению и укреплению давнего партнерства США и Турции в области обороны".

Кроме того, Вашингтон и Анкара подтвердили на консультациях наличие "прочного сотрудничества" между ними "как партнерами и союзниками по НАТО". Состоялся "содержательный диалог по стратегическим глобальным, а также региональным вопросам и сферам двустороннего сотрудничества".

Согласно изложенной в заявлении информации, стороны "приветствовали недавний рост" товарооборота между Турцией и США, сигнализировали о стремлении добиваться дальнейшего расширения "экономического сотрудничества во всех возможных отраслях". "Они (делегации - прим. ТАСС) также подчеркнули, что США и Турция стоят плечом к плечу ради поддержки глобального здравоохранения, продовольственной и энергетической безопасности", - указывается в документе. По свидетельству его авторов, стороны провозгласили намерение работать сообща, чтобы обеспечивать поставки энергоресурсов на мировые рынки.

"США приветствовали посреднические усилия Турции по заключению стамбульской зерновой сделки, направленной на безопасный вывоз украинской сельскохозяйственной продукции по Черному морю. Делегации изучили возможные пути сотрудничества в различных частях земного шара, включая Ближний Восток и Африку, подчеркнули важность обеспечения мира на Южном Кавказе (в Закавказье - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении. 

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США
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Украина
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