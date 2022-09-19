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ТАСС

Папа Римский назвал поставки оружия Украине политическим решением

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Папа римский Франциск
Папа римский Франциск.
Источник изображения: © AFP 2022 / VINCENZO PINTO

По его словам, использование оружия в целях самозащиты имеет моральное оправдание, но не ведет к миру

ВАТИКАН, 16 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск допускает, что использование оружия в целях самозащиты может быть морально оправдано, но не ведет к миру. Как он заявил в четверг на пресс-конференции по пути из Казахстана, на "весах моральности" должны взвешиваться причины.

"Это политическое решение, которое может быть принято с моральной точки зрения, на условии моральности, этих условий много и о них можно говорить. Но [оно] аморальное, если есть намерение спровоцировать еще большую войну, продавать оружие или избавляться от оружия, которое больше не нужно. Причины в таких случаях определяют моральность такого акта. Защищаться законно. Есть выражение "любовь к родине": если не защищаешь что-то, значит ты это не любишь, а если защищаешь, значит любишь", - сказал понтифик.

По его мнению, нужно размышлять над концепцией "справедливой войны". "Все говорят о мире, на протяжении 70 лет в ООН говорят о мире, но в этот момент сколько идет войн?" - отметил Франциск, приведя в пример события на Украине, конфликт между Азербайджаном и Арменией, в Сирии, между Эритреей и Эфиопией, а также в Мьянме "со страдающим народом рохинджа, который вынужден скитаться".

Понтифик признал право на защиту, но только когда это необходимо.

Он добавил, что "производство оружия - это согласие на убийство", а "если не производить в течение года оружие, то можно решить проблему голода".

"Война сама по себе - это чистый ужас, но мы сейчас дышим этим. Такое впечатление, что если нет войны, то нет и жизни", - заключил Франциск. 

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Страны
Азербайджан
Армения
Казахстан
Мьянма
Сирия
Украина
Франция
Эритрея
Эфиопия
Компании
ООН
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