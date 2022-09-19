России наскучил Запад. Она нашла ему достойную замену

Россия идет на сближение с Китаем

За два десятилетия Россия и Китай значительно укрепили сотрудничество во всех областях – отчасти в ответ на углубляющуюся напряженность с Западом, пишет Дмитрий Саймс в статье для TAC. Конфликт на Украине лишь ускорил поворот Москвы на Восток.

Дмитрий Саймс

24 мая, пока президент Джо Байден находился с официальным визитом в Токио, группа российских и китайских бомбардировщиков совершила совместный облет Японского и Восточно-Китайского морей. Не обошлось без драмы: боевые самолеты зашли в опознавательную зону ПВО Японии и Южной Кореи, и обе страны подняли свои истребители в воздух.

Но еще важнее оказался геополитический подтекст учений. Спустя пять месяцев с начала спецоперации на Украине отчужденность между Россией и Западом оказалась даже сильнее, чем в разгар холодной войны. Введенные санкции разорвали основные финансовые, технологические и логистические связи между Россией и Западом. Параллельно администрация Байдена направила Украине значительную военную помощь и пообещала в долгосрочной перспективе укрепить присутствие США в Восточной Европе.

Столкнувшись с этими проблемами, Россия сделала все возможное, чтобы сблизиться с Китаем.

Отчасти это сближение развернулось в военной сфере. Помимо облета бомбардировщиков 24 мая Россия и Китай провели совместные военно-морские учения у берегов Японии в середине июня и начале июля. Министерство обороны Японии заметило в ежегодном докладе, что рассчитывает на дальнейшую активизацию российско-китайских военных усилий в Восточной Азии, поскольку отношения этих стран с Западом продолжают ухудшаться.

Кроме того, Китай — ключевое звено новой экономической стратегии России в эпоху санкций. Кремль пытается перенаправить свои энергетические потоки из Европы в Китай. Китайские корпорации постепенно вытесняют западные в различных секторах российской экономики, начиная от автомобилей и заканчивая смартфонами. Даже российские университеты и те обновляют учебные планы с упором на Китай.

За последние два десятилетия Россия и Китай значительно укрепили сотрудничество практически во всех областях — отчасти в ответ на усугубляющуюся напряженность в отношениях с Западом. Торговля между двумя странами выросла с 2010 года на 167% (тогда Китай впервые обогнал Германию и стал крупнейшим торговым партнером России). Российские и китайские военные регулярно проводят совместные учения на суше, в воздухе и на море. Москва и Пекин регулярно координируют свои дипломатические ответы на международные политические кризисы, начиная от Сирии и заканчивая Венесуэлой.

В полной мере близость двух правительств проявилась в ходе визита президента Владимира Путина в Пекин в начале февраля для участия в зимних Олимпийских играх и встречи со своим коллегой Си Цзиньпином. Лидеры выступили с обширным совместным заявлением, в котором резко раскритиковали расширение НАТО в Восточной Европе и партнерство в сфере атомных подводных лодок под эгидой союза AUKUS, а также предостерегли администрацию Байдена от размещения ракетных комплексов средней дальности в Европе или Азии. Еще примечательнее то, что в их заявлении российско-китайские отношения подавались как "партнерство без границ".

Первому серьезному испытанию это смелое заявление подверглось всего несколько недель спустя, когда Кремль ввел войска на Украину. С самого начала конфликта Пекин пытается поддерживать хрупкое равновесие. Избегая прямого одобрения действий России, Китай одновременно отказался осудить Москву и не поддержал санкции Запада. Многие китайские дипломаты во всеуслышание винят в разжигании конфликта Запад, утверждая, что это расширение НАТО после холодной войны создало угрозу безопасности России.

Чжан Синь из Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета в Шанхае сообщил мне, что осведомленность китайского руководства по поводу планов российских военных на Украине вызывает вопросы, поскольку ход спецоперации многих в Пекине удивил. Он пояснил, что китайские политологи исходили из того, что если Россия и отправит на Украину войска, то ограничит наступление Донбассом. Одно то, что российские военные прошли весь путь до окраин Киева, многих в Китае поразило.

Однако Чжан подчеркнул, что при всех опасениях насчет действий России на Украине, отворачиваться от Москвы Пекин не намерен. "Китайское руководство по-прежнему считает Россию важным партнером, — сказал он. — Отчасти такое отношение продиктовано страхом, что если Россию раздавят, Китай окажется один на один против Запада".

Аналогичную точку зрения я услышал от Ван Ивэя, директора Института международных отношений при Китайском народном университете в Пекине. Он сообщил мне, что китайские политические элиты исходят из того, что геополитические и экономические противоречия между Китаем и США в ближайшие годы лишь усугубятся. Хотя Ван признал, что у России нет такого экономического влияния, как у Запада, он считает, что Китаю на руку иметь Москву на своей стороне.

"Я считаю, что официальная позиция Китая довольно ясна: ВВП — еще не все, — сказал он. — Россия по-прежнему великая держава. У нее есть не только огромные природные богатства и территория, но и сильный дух и культура, государственный потенциал и мощная армия".

Ван предположил, что украинский кризис создал дополнительный стимул для России и Китая расширить совместные проекты по развитию космоса и других передовых технологий. Он заметил, что при сильной научной базе Россия не смогла полностью реализовать свой потенциал из-за нехватки ресурсов. По его словам, решить эту проблему поможет китайское финансирование.

Однако в последние несколько месяцев укрепление экономического сотрудничества не всегда идет гладко. Несмотря на публичную поддержку Москвы со стороны Пекина, ряд крупных китайских корпораций от России дистанцировались, прислушавшись к санкциям Запада.

Пожалуй, самый яркий тому пример — технологический гигант Huawei, который сам находится под санкциями США с 2019 года. С началом украинского кризиса компания прекратила поставки в Россию смартфонов и телекоммуникационного оборудования, начала закрывать свои магазины и отменила ежегодную конференцию в Москве. Хотя российские СМИ сообщают, что за последние недели Huawei постепенно меняет курс, никаких публичных заявлений о долгосрочных планах в России компания пока не сделала.

Евгений Маркин не понаслышке знает, с какими трудностями столкнулась Россия, пытаясь переориентировать свою экономику с Запада на Китай. Будучи исполнительным директором Российско-китайского делового совета, последние несколько месяцев он организует поездки по России китайским инвесторам. Маркин сообщил, что, хотя большинство бизнесменов сочувствуют действиям Кремля на Украине, многие переживают, что с расширением сотрудничества с Россией они рано или поздно угодят в санкционный список США или Европы.

"Китайские инвесторы говорят мне, что они, конечно, нас поддерживают, но Россия — это 2% их бизнеса, а Запад – 98%, — сказал он. — Так что политика – одно, а бизнес – другое".

При этом Маркин заявил, что Россия уже начала решать эту проблему, завязав сотрудничество вместо крупных китайских компаний с большими международными бизнес-портфелями с мелкими региональными фирмами, которые меньше потеряют от вторичных санкций. "Чтобы построить цементный завод, вовсе необязательно обращаться в крупную китайскую государственную компанию, — отметил он. — Есть немного средних частных компаний, которые будут рады построить завод производительностью в миллион тонн цемента в год".

При всех тяготах Россия и Китай сохранили мощную экономическую динамику и в этом году. По данным главного таможенного управления Китая, за первые шесть месяцев 2022 года товарооборот между странами увеличился на 27,2% до 80,7 миллиарда долларов. Основной рост пришелся на экспорт российских нефти, газа и угля. С марта по июнь Китай закупил российского ископаемого топлива на сумму свыше 25 миллиардов долларов — это почти вдвое больше, чем за тот же период в прошлом году. В результате недавнего бума Пекин стал крупнейшим потребителем российских энергоресурсов, а Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай.

Более тесные энергетические связи на руку обеим странам. России рост продаж энергоносителей обеспечил столь необходимый источник дохода и помог смягчить удар от западных санкций. Китай же зарабатывает на российской нефти, газе и угле со значительной скидкой, когда большая часть остального мира страдает из-за дороговизны энергоносителей.

В будущем ожидается, что уже в ближайшие несколько лет Россия значительно нарастит поставки природного газа в Китай. Трубопровод "Сила Сибири", на сегодняшний день основной маршрут российских поставок, выйдет на полную мощность лишь в 2025 году. В ходе визита Путина в Пекин в начале февраля две страны подписали соглашение о строительстве еще одного газопровода, который будет поставлять газ с дальневосточного острова Сахалин на северо-восток Китая. Наконец, сообщается, что Россия и Китай вот-вот подпишут контракт на строительство второй линии "Силы Сибири", и экспорт российского газа в Китай более чем удвоится.

Чжан из Восточно-китайского педагогического университета сказал, что интерес Пекина к российской энергетике сугубо экономическими факторами не ограничивается. Он пояснил, что китайские специалисты по стратегическому планированию уже давно обеспокоены сильной зависимостью от морского импорта энергоносителей с Ближнего Востока, который в случае войны наверняка станет мишенью для морской блокады США. "С поставками энергоносителей из России такого риска нет, это наш сосед, с которым у нас сухопутная граница, — сказал Чжан. — Таким образом, энергетическое сотрудничество с Россией тесно переплетено с соображениями безопасности".

Помимо торговли энергоносителями, Китай постепенно начал заполнять появившиеся бреши на российском рынке. Пример тому — автомобильная промышленность, особенно пострадавшая от западных санкций. В течение трех десятилетий после распада СССР на российском рынке господствовали европейские, японские и американские марки. Хотя в последние годы Кремль посильно развивал отечественное производство, российские автопроизводители по-прежнему сильно зависят от импорта высокотехнологичных комплектующих. Следовательно, санкции Запада из-за Украины не только ограничили приток в Россию иностранных брендов, но и сильно осложнили жизнь отечественным производителям.

Сложившаяся ситуация открыла новые возможности для крепнушего китайского автопрома. По данным аналитического центра "Автостат", с начала украинского кризиса доля китайских брендов на российском рынке легковых автомобилей более чем удвоилась с 10% в январе до 21% в июне. Этот всплеск поддержали и российские чиновники: сам Путин сообщил в июне, что ведутся переговоры об увеличении доли китайских автомобилей на российском рынке. Сообщалось также, что российские чиновники уже обращались к китайским инвесторам с просьбой о создании совместных предприятий по производству автомобилей.

Еще одна область, где китайские компании неуклонно наращивают присутствие, — это электроника. Как показало недавнее исследование ведущего российского ритейлера бытовой электроники группы "М. Видео-Эльдорадо", во втором квартале 2022 года на китайские бренды пришлось 65% купленных смартфонов — на 15% больше, чем в предыдущем квартале. Российская газета "Коммерсантъ" также сообщила, что за последние несколько месяцев продажи китайских ноутбуков, планшетов и бытовой техники значительно выросли.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал мне, что с массовым исходом из России крупных западных и южнокорейских брендов китайские компании практически лишились конкурентов. "Для китайских компаний в России это время возможностей, — сказал он. — При иных обстоятельствах они не смогли бы так быстро расти, особенно в отсутствие мощных маркетинговых стимулов".

Муртазин предрек, что китайские бренды могут подмять под себя до 90% российского рынка смартфонов, если гиганты вроде Samsung и Apple не возобновят свою деятельность в России до конца года. "Многие западные электронные устройства производятся в Китае, поэтому мы видим, что китайские бренды активизировались и продают по сути те же самые товары в Россию гораздо дешевле", — пояснил он.

Еще более серьезный вопрос для России — это сможет ли Китай предоставить ей передовые электронные комплектующие (например, те же полупроводники). До начала украинского конфликта основную часть спроса на чипы высокого класса Россия удовлетворяла за счет Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Однако 27 февраля, всего через три дня после того, как Кремль ввел на Украину войска, тайваньская компания объявила, что прекращает любое сотрудничество с Россией. Усложняет ситуацию то, что администрация Байдена ввела экспортные ограничения и запретила американским компаниям делиться передовыми технологиями и разработками с Россией.

Многие российские компании обратились в поисках альтернатив к Китаю. Но и здесь есть два сложных момента. Китайская промышленность добилась за последние годы значительных успехов, но технологически по-прежнему отстает от тайваньской. Кроме того, китайские производители полупроводников широко используют американское оборудование, поэтому сотрудничество с Россией для них чревато вторичными санкциями.

И все же появились первые признаки, что Россия и Китай постепенно расширяют сотрудничество и в этой области. В конце июня российский производитель компьютерного оборудования Kraftway объявил о подписании контракта с китайским производителем микросхем YMTC на совместное производство контроллеров памяти, которые используются в компьютерах для хранения данных.

Разворот России к Китаю выходит за рамки сугубо торговых или военных связей. Медленно, но верно среди простых россиян и национальных элит происходит стержневой мировоззренческий сдвиг, и ключом к будущему России называется уже не Запад, а Китай.

И если популярность Запада среди россиян рухнула, то Китая — наоборот, возросла. В серии опросов с апреля по июнь "Левада"*, ведущий российский центр изучения общественного мнения, выяснил, что 83% россиян положительно относятся к Китаю и назвали его вторым союзником страны после Белоруссии. Си стал популярнейшим иностранным лидером среди россиян наряду с белорусским лидером Александром Лукашенко (рейтинг одобрения 82%). Но примечательнее всего то, пожалуй, что 81% россиян заявили, что Китай как держава пользуется наивысшим уважением на мировой арене.

"Россияне воспринимают конфликт на Украине как противостояние с Западом и считают, что Китай на стороне России, хотя и не поддерживает нас напрямую", — сказал директор "Левада-центра"* Денис Волков. Он пояснил, что хотя до 2014 года многие россияне называли быстрое усиление Китая потенциальной угрозой, с тех пор эти опасения постепенно отошли на второй план из-за крепнущей напряженности в отношениях с Западом. "Некоторые опасения еще теплятся, но в сложившейся ситуации на этом не время останавливаться", — сказал он.

Волков добавил, что у Китая есть потенциал для дальнейшего усиления мягкой силы в России в ближайшие годы, поскольку оставшиеся связи с Западом оборвались. Он отметил, что санкции непропорционально ударили по молодым россиянам из среднего класса — наиболее прозападной демографической группе. "Если люди, которые хотят сотрудничать с Западом, больше не смогут путешествовать или учиться там, это усугубит отрицательное отношение к Западу в долгосрочной перспективе", — сказал он.

В случае с Китаем таких ограничений нет. Напротив, российская образовательная система постепенно перераспределяет ресурсы, чтобы предоставить выпускникам карьеру, так или иначе связанную с Китаем.

Помимо прочих эту работу ведет Кирилл Бабаев, директор Института Китая и современной Азии при Российской академии наук. Последние месяцы Бабаев и его коллеги разрабатывают новые образовательные программы, посвященные китайскому языку, политике и экономике, для университетов по всей России. Пока что им удалось запустить китайские программы в двух крупных российских университетах, и к началу следующего учебного года в сентябре планируется еще десять.

Бабев сказал мне, что украинский конфликт и последовавшие за ним западные санкции создали острую потребность в китаистах, которые смогут консультировать российское правительство и крупный бизнес. Большинство российских учебных заведений по-прежнему заточено под Запад. Бабаев отметил, что лишь за последние несколько месяцев он увидел первые признаки грядущих перемен.

"Триста лет Россия была частью европейского мира и смотрела на Запад, но сейчас мы разворачиваемся на Восток, и нам придется поменять все созданное за несколько веков – образование, систему академических исследований, культурные учреждения, — сказал он. — Это титанический труд, и решать эту задачу предстоит не год, не пять и даже не десять лет. Но перебалансировка явно необходима, поскольку Европа пытается опустить над нами новый железный занавес".

В своей книге 1997 года "Великая шахматная доска" покойный Збигнев Бжезинский предупредил, что опаснейшим для США сценарием станет "большая коалиция Китая и России", если их сплотит не идеология, а взаимодополняющие обиды. Спустя четверть века пророчество Бжезинского постепенно воплощается в жизнь. От военных учений до энергетических сделок — Москва и Пекин сближаются уже много лет. А впечатление, что украинский кризис войдет в историю как Рубикон, перейдя который Россия сделала решительный шаг от Запада к Китаю, лишь крепнет.

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* включён в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранного агента"