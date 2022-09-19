Шольц заявил о необходимости завершить бои на Украине как можно скорее

Канцлер ФРГ пообещал поддерживать киевские власти "столько, сколько потребуется"

БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за скорое завершение боевых действий на Украине и пообещал поддерживать киевские власти "столько, сколько потребуется". Об этом он заявил в четверг в Потсдаме (федеральная земля Бранденбург).

"Мы все хотим, чтобы эта война как можно скорее закончилась. Но не все равно, каким образом она закончится", - сказал канцлер.

По его словам, Россия не должна достичь целей, именно поэтому Запад поддерживает Киев. "Россия не должна победить, Украина должна выстоять", - отметил он. "Мы помогаем тяжелым вооружением, боеприпасами, мы обучаем украинских военнослужащих, потому что их борьба - это наша борьба", - заявил Шольц.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.