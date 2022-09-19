Госдеп прокомментировал возможность отправки Украине ракет ATACMS

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отметил, что вооружения, которые США поставляют Киеву, предназначены исключительно для защиты украинской территории

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Вооружения, которые США поставляют Киеву, предназначены исключительно для защиты украинской территории. Об этом заявил в четверг на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос о словах официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что поставки Украине ракет большой дальности будут означать переход красной черты.

"Я не будут отвечать на заявления России, но могу подчеркнуть, что все, что мы предоставляли украинским партнерам, имеет своей целью только обеспечение им возможности защиты своей территории", - сказал он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Украина просит США предоставить ей баллистические ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км.