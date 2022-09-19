Глава ЕК считает, что Украина должна получать все необходимое вооружение

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что 25 октября в Берлине пройдет первая конференция, на которой будут обсуждаться усилия по поддержке реконструкции Украины

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен полагает, что Украина должна получать все вооружение, в котором нуждается. Об этом она заявила в четверг агентству Bloomberg.

"Все, что нужно Украине для защиты своей территории, должно быть передано Украине", - сказала фон дер Ляйен. Она в третий раз после 24 февраля посетила Киев для переговоров об экономическом сближении и приеме страны в ЕС.

Глава ЕК добавила, что в Киеве обсуждалось "создание платформы, в рамках которой <...> не только правительства, но и частные лица будут способствовать восстановлению Украины". Фон дер Ляйен напомнила, что 25 октября в Берлине пройдет первая конференция, на которой будут обсуждаться усилия по поддержке реконструкции Украины.

В четверг в интервью германской газете Bild фон дер Ляйен высказалась за поставки на Украину боевых танков. Однако Берлин пока не соглашался направить запрашиваемые Украиной наступательные вооружения, в частности танки Leopard.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов.