Войти
ТАСС

Глава ЕК считает, что Украина должна получать все необходимое вооружение

51
0
0
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен.
Источник изображения: Kay Nietfeld / DPA / Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что 25 октября в Берлине пройдет первая конференция, на которой будут обсуждаться усилия по поддержке реконструкции Украины

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен полагает, что Украина должна получать все вооружение, в котором нуждается. Об этом она заявила в четверг агентству Bloomberg.

"Все, что нужно Украине для защиты своей территории, должно быть передано Украине", - сказала фон дер Ляйен. Она в третий раз после 24 февраля посетила Киев для переговоров об экономическом сближении и приеме страны в ЕС.

Глава ЕК добавила, что в Киеве обсуждалось "создание платформы, в рамках которой <...> не только правительства, но и частные лица будут способствовать восстановлению Украины". Фон дер Ляйен напомнила, что 25 октября в Берлине пройдет первая конференция, на которой будут обсуждаться усилия по поддержке реконструкции Украины.

В четверг в интервью германской газете Bild фон дер Ляйен высказалась за поставки на Украину боевых танков. Однако Берлин пока не соглашался направить запрашиваемые Украиной наступательные вооружения, в частности танки Leopard.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
23.06.2022
Опаснейшее место на планете: НАТО и Россия могут столкнуться здесь
24.03.2022
Запад кормит своих граждан вопиющей ложью об Украине
21.03.2022
Действия НАТО против России – безумие и самоубийство
04.01.2022
Les Echos (Франция): как Путин использует Украину для подчеркивания мощи России
18.06.2021
Запад определяется, кого он больше не любит: Россию или Китай?
14.06.2021
Владимир Горбулин: Украина уже фактически окружена, нам нужен ракетный меч (Апостроф, Украина)
08.04.2019
Time (США): раскладываем по полочкам непростые отношения России и НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 01:00
  • 47
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 00:55
  • 32303
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.09 00:51
  • 7
ЗРС С-300В перехватывают американские ракеты РСЗО HIMARS в ходе спецоперации на Украине
  • 19.09 00:43
  • 7
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS
  • 19.09 00:32
  • 4
Обеспечить господство в воздухе, значит дать войскам на земле больше шансов
  • 19.09 00:08
  • 1
В Чечне построят новый военный городок
  • 18.09 17:59
  • 7
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 18.09 17:51
  • 1
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 18.09 05:33
  • 7
Многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305» принята на вооружение
  • 17.09 23:23
  • 6
«Прорыв» — до конца года: западное направление усилят танками Т-90М
  • 17.09 16:15
  • 5
РУССОФТ сообщил о кратном росте инвестиций в российскую разработку ПО в 2021 году
  • 17.09 12:01
  • 7
Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента
  • 17.09 04:44
  • 3
В России приняли на вооружение «Изделие 305»
  • 16.09 13:15
  • 7
Источник: модернизированный Ка-52М сможет взаимодействовать с беспилотниками и самолетами
  • 16.09 10:42
  • 1
Единственный способ остановить Россию и Китай – пригрозить им адом