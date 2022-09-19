Западные страны обещали выделить Украине военную помощь на сумму более €36 млрд

По информации сервиса Ukraine Support Tracker, США являются наиболее крупным поставщиком вооружений и военной техники

ТАСС, 15 сентября. Западные страны планируют выделить Украине военную помощь на сумму более €36 млрд. Об этом свидетельствуют данные сервиса Ukraine Support Tracker германского Кильского института всемирной экономики.

По его информации, США - наиболее крупный поставщик вооружений и военной техники. На их долю будет приходиться €25 млрд. На втором месте по объемам поставок - Великобритания. Ее доля будет составлять €4 млрд. Более €1 млрд также выделят Польша (€1,8 млрд) и Германия (€1,2 млрд).

США также являются лидером и по общим запланированным объемам помощи Украине. Они будет достигать €44,5 млрд.

Ранее со ссылкой на неназванного сотрудника аппарата Конгресса США газета Politico сообщила, что американская администрация, вероятно, на этой неделе объявит об очередной поставке вооружений Украине на сумму примерно $600 млн. Согласно полученным изданием данным, техника и вооружения будут поставляться Киеву из запасов Пентагона.

8 сентября Пентагон предоставил Украине очередной пакет военной помощи на $675 млн. В него вошли дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM, четыре гаубицы калибра 105 мм, 36 тыс. артиллерийских снарядов калибра 105 мм, 100 боевых бронемашин, более 5 тыс. противотанковых систем, 1,5 млн патронов для стрелкового оружия, 1 тыс. 155-миллиметровых снарядов для дистанционного минирования, дополнительные гранатометы и стрелковое оружие, медицинские бронеавтомобили и системы ночного видения.

Всего при нынешней администрации США выделили на военную помощь Киеву около 15,2 млрд долларов, с 2014 года - 17,2 млрд долларов.