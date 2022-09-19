Кадыров сообщил о планах МО РФ использовать чеченский опыт в подготовке военных

Опыт также касается строительства объектов инфраструктуры для военных

ТАСС, 15 сентября. Министерство обороны РФ планирует использовать полученный в Чечне опыт в подготовке военнослужащих и строительстве объектов инфраструктуры для военных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров по итогам рабочего визита в регион заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.

"В Грозном у нас с Тимуром Вадимовичем состоялся плодотворный диалог. Гость высоко оценил проводимую нами работу. В ходе беседы мы подробно обсудили принимаемые меры по подготовке войск, а также вопросы их размещения. Тимур Иванов отметил, что Министерство обороны РФ планирует использовать полученный в Чеченской Республике опыт в строительстве и подготовке военнослужащих", - говорится в сообщении.

Замминистра обороны РФ посетил строительную площадку в селе Серноводское, где идет возведение военного городка для размещения личного состава сформированных подразделений. Объект включает в себя административно-казарменные зоны, общежития, штаб, объекты жизнеобеспечения. Общая площадь территории составляет свыше 50 га.

Также он побывал в поселке Ханкала, где проходит реконструкция объектов под нужды военнослужащих. "На данный момент выполнены работы по прокладке инженерных сетей, завершено асфальтирование территории. Кроме того, идут работы по реконструкции казарм и общежития, завершается строительство мечети и спорткомплекса", - написал Кадыров.