Bloomberg: Запад не поставляет Украине собственные танки

Главной причиной являются опасения по поводу возможной эскалации конфликта, считает обозреватель агентства Андреас Клут

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Страны НАТО до сих пор не поставляли Украине основные боевые танки собственного производства. На эту особенность военной поддержки Киева указывает в четверг обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.

"Никто из стран-партнеров пока еще не отправлял западные танки - в отличие от советских", - отмечает он.

Клут указывает, что основная причина, по которой поставки танков не осуществляются, - опасения западных стран по поводу возможной эскалации, если Украина получит современное западное оружие. Представители же Киева уже длительное время просят у Германии танки Leopard, запасы которых у Берлина составляют около 2 тыс. единиц, а также бронетранспортеры Marder.

Страны НАТО никогда открыто не заявляли о существовании ограничений на виды вооружений, поставляемых на Украину. Однако западные СМИ отмечают, что направляемая Киеву помощь никогда не включала основные боевые танки стран альянса, западные самолеты и вертолеты, а также виды вооружений с дальностью действия свыше 100 км, в том числе, ракеты и беспилотники с такими характеристиками.