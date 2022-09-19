Войти
ТАСС

Bloomberg: Запад не поставляет Украине собственные танки

44
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Главной причиной являются опасения по поводу возможной эскалации конфликта, считает обозреватель агентства Андреас Клут

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Страны НАТО до сих пор не поставляли Украине основные боевые танки собственного производства. На эту особенность военной поддержки Киева указывает в четверг обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.

"Никто из стран-партнеров пока еще не отправлял западные танки - в отличие от советских", - отмечает он.

Клут указывает, что основная причина, по которой поставки танков не осуществляются, - опасения западных стран по поводу возможной эскалации, если Украина получит современное западное оружие. Представители же Киева уже длительное время просят у Германии танки Leopard, запасы которых у Берлина составляют около 2 тыс. единиц, а также бронетранспортеры Marder.

Страны НАТО никогда открыто не заявляли о существовании ограничений на виды вооружений, поставляемых на Украину. Однако западные СМИ отмечают, что направляемая Киеву помощь никогда не включала основные боевые танки стран альянса, западные самолеты и вертолеты, а также виды вооружений с дальностью действия свыше 100 км, в том числе, ракеты и беспилотники с такими характеристиками. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
31.01.2022
Реактивная позиция: какое оружие смогут получить от РФ республики Донбасса
14.12.2021
На Украине назвали бесполезным план НАТО по «сдерживанию» России
16.11.2021
Financial Times (Великобритания): Украину предупредили о «высокой вероятности» российской военной эскалации этой зимой
09.11.2021
The Wall Street Journal (США): Россия станет следующим испытанием для внешней политики Байдена
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
01.09.2014
Право на выход
11.08.2014
Нужен ли России Договор о РСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 01:00
  • 47
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 00:55
  • 32303
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.09 00:51
  • 7
ЗРС С-300В перехватывают американские ракеты РСЗО HIMARS в ходе спецоперации на Украине
  • 19.09 00:43
  • 7
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS
  • 19.09 00:32
  • 4
Обеспечить господство в воздухе, значит дать войскам на земле больше шансов
  • 19.09 00:08
  • 1
В Чечне построят новый военный городок
  • 18.09 17:59
  • 7
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 18.09 17:51
  • 1
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 18.09 05:33
  • 7
Многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305» принята на вооружение
  • 17.09 23:23
  • 6
«Прорыв» — до конца года: западное направление усилят танками Т-90М
  • 17.09 16:15
  • 5
РУССОФТ сообщил о кратном росте инвестиций в российскую разработку ПО в 2021 году
  • 17.09 12:01
  • 7
Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента
  • 17.09 04:44
  • 3
В России приняли на вооружение «Изделие 305»
  • 16.09 13:15
  • 7
Источник: модернизированный Ка-52М сможет взаимодействовать с беспилотниками и самолетами
  • 16.09 10:42
  • 1
Единственный способ остановить Россию и Китай – пригрозить им адом