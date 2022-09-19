Войти
Интерфакс-АВН

Президент Армении против предоставления Баку коридора в Нахичевань и Турцию

48
0
0
Флаг Армении
Флаг Армении.
Источник изображения: © Fotolia / bendesign.com

Ереван. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил о невозможности предоставления Азербайджану экстерриториального коридора для связи с Нахичеванью и Турцией.

"Распространяется лживая информация о том, что власти Армении, якобы, сдали Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ), согласились с коридором. Это не соответствует действительности. У нас есть красные линии", - сказал Хачатурян на встрече в городе Джермук с его руководством и представителями армии и отрядов самообороны.

По его словам, во время переговоров с азербайджанской стороной Баку поднимает вопрос о коридоре.

"Но коридора нет. Есть территория Армении, которая может быть использована для транзитных грузовых и пассажирских перевозок. Предоставление коридора без нашего контроля невозможно", - отметил Хачатурян.

На встрече присутствовал также начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян, руководство армейского корпуса, которые представили президенту оперативную обстановку на границе с Азербайджаном.

Город Джермук подвергся обстрелу со стороны ВС Азербайджана в ходе начавшихся с 13 сентября боевых действий.

В минувшую среду Армения и Азербайджан достигли договоренности о перемирии, начавшиеся в ночь на 13 сентября боевые действия на востоке и юго-востоке Армении в настоящее время прекращены.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Турция
Похожие новости
29.11.2021
«Странный унисон»
08.10.2021
Война Ирана и Азербайджана станет праздником для Америки
03.10.2011
Импорт многоцелевых вертолетов в 2003-2010 гг. осуществили 105 стран на сумму 18,5 млрд долларов - ЦАМТО
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
27.10.2010
Склонность к модернизации
03.09.2010
В ходе визита Дмитрия Медведева в Азербайджан будут обсуждены вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества
05.05.2009
Более 130 компаний и фирм подтвердили свое участие в Минской международной выставке вооружения и военной техники "Милекс-2009"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 01:00
  • 47
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 00:55
  • 32303
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.09 00:51
  • 7
ЗРС С-300В перехватывают американские ракеты РСЗО HIMARS в ходе спецоперации на Украине
  • 19.09 00:43
  • 7
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS
  • 19.09 00:32
  • 4
Обеспечить господство в воздухе, значит дать войскам на земле больше шансов
  • 19.09 00:08
  • 1
В Чечне построят новый военный городок
  • 18.09 17:59
  • 7
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 18.09 17:51
  • 1
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 18.09 05:33
  • 7
Многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305» принята на вооружение
  • 17.09 23:23
  • 6
«Прорыв» — до конца года: западное направление усилят танками Т-90М
  • 17.09 16:15
  • 5
РУССОФТ сообщил о кратном росте инвестиций в российскую разработку ПО в 2021 году
  • 17.09 12:01
  • 7
Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента
  • 17.09 04:44
  • 3
В России приняли на вооружение «Изделие 305»
  • 16.09 13:15
  • 7
Источник: модернизированный Ка-52М сможет взаимодействовать с беспилотниками и самолетами
  • 16.09 10:42
  • 1
Единственный способ остановить Россию и Китай – пригрозить им адом