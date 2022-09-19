Президент Армении против предоставления Баку коридора в Нахичевань и Турцию

Ереван. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил о невозможности предоставления Азербайджану экстерриториального коридора для связи с Нахичеванью и Турцией.

"Распространяется лживая информация о том, что власти Армении, якобы, сдали Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ), согласились с коридором. Это не соответствует действительности. У нас есть красные линии", - сказал Хачатурян на встрече в городе Джермук с его руководством и представителями армии и отрядов самообороны.

По его словам, во время переговоров с азербайджанской стороной Баку поднимает вопрос о коридоре.

"Но коридора нет. Есть территория Армении, которая может быть использована для транзитных грузовых и пассажирских перевозок. Предоставление коридора без нашего контроля невозможно", - отметил Хачатурян.

На встрече присутствовал также начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян, руководство армейского корпуса, которые представили президенту оперативную обстановку на границе с Азербайджаном.

Город Джермук подвергся обстрелу со стороны ВС Азербайджана в ходе начавшихся с 13 сентября боевых действий.

В минувшую среду Армения и Азербайджан достигли договоренности о перемирии, начавшиеся в ночь на 13 сентября боевые действия на востоке и юго-востоке Армении в настоящее время прекращены.