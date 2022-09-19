Украина получает энергетический удар

Несмотря на обстрелы, Запорожская АЭС до самого последнего времени продолжала подачу тока в населенные пункты под контролем правительства в Киеве. Фото Reuters.

Огневое поражение теплоэлектроцентралей обесточило целые области

Ночью с 11 на 12 сентября Украина погрузилась во тьму: обесточенными оказались населенные пункты Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей, частично свет пропал в Киеве, Одессе и Краматорске. Остановилось харьковское метро, трамваи и троллейбусы (отмечались случаи возгорания из-за резкого падения напряжения в сети), а также пригородные и междугородние поезда на электротяге. Первопричиной стало огневое поражение нескольких тепловых электростанций, в том числе ТЭЦ под Харьковом, в Змиеве, Кременчуге и Павлограде, суммарной мощностью свыше 3,5 ГВт.

Согласно информации высокопоставленных чиновников в Киеве и областных центрах Украины, Вооруженные силы России выпустили по этим объектам с десяток дальнобойных крылатых ракет воздушного запуска Х-101 (ими вооружены стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160) и 3М14 класса «поверхность-поверхность» (носителями выступают надводные корабли и подводные лодки ВМФ России). Стремясь предотвратить повышенную нагрузку на действующие энергоблоки, операторы Южно-Украинской и Хмельницкой атомных электростанций (АЭС) временно отключили их от центральной системы энергоснабжения.

Возможно, вывод из строя нескольких теплоэлектроцентралей послужит предостерегающим сигналом для «горячих голов» в Киеве, делающих громкие заявления на фоне успешного наступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области. По состоянию на 13 сентября Российская армия оставила города Балаклея, Изюм, Волчанск, а также западную часть Купянска, отступив к линии обороны по берегам рек Оскол и Северский Донец.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер озвучила позицию США, обвинив Россию в авиаударах по критической инфраструктуре Украины и осудив ее за подобные действия.

Стремясь предотвратить повышенную нагрузку на действующие энергоблоки блоки, операторы Южноукраинской и Хмельницкой атомных электростанций (АЭС) временно отключили их от центральной системы энергоснабжения. Ситуацию осложнил переход в холодный режим утром 11 сентября последнего действующего энергоблока Запорожской АЭС (это решение принято ввиду непрекращающихся артиллерийских ударов по объекту), а также отключение подстанций ЛЭП, через которые его ток идет к потребителям в северных областях Украины.

Все это привело к существенному снижению устойчивости национальной энергосистемы. Из-за недостатка генерирующих мощностей сработала защита сети, отключавшая крупных потребителей в восточных и южных областях страны от источников тока на западе и в центре. Как следствие, пол-Украины погрузилось во тьму.

По мере проведения ремонтных мероприятий, подключения резервных мощностей и перераспределения энергии с работающих электростанций, подача тока возобновилась сначала в столице, а затем и ряде других населенных пунктов. Однако в полном объеме национальную систему электроснабжения еще долго не восстановить: слишком велик нанесенный материальный ущерб. Даже в мирное время понадобятся месяцы, а в условиях боевых действий вообще трудно что-либо прогнозировать.

Огневое поражение ТЭЦ случилось через сутки после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского, посвященного предстоящему экспорту электроэнергии в Польшу. Для этого планировалось задействовать мощности Хмельницкой атомной электростанции, расположенной на западе Украины. «Поручил ускорить реконструкцию линии электропередачи от Хмельницкой АЭС в польский город Жешув. Должны завершить до 8 декабря эту реконструкцию и обеспечить Польшу необходимым объемом электричества», – заявил Зеленский.

По концентрации войск противника работает тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек». Кадр из видео со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте»

Практически одновременно на Украине приняли решение о полном прекращении приема электротока с ЗАЭС. Вместе с непрекращающимися обстрелами ЗАЭС и Каховской ГЭС это указывает на желание Зеленского парализовать их работу. Таким образом, киевский режим рассчитывает обесточить обширные территории южных областей Украины, которые перешли под контроль российских войск в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Согласно замыслу, это отвратит местных жителей от России и сорвет проведение референдумов о дальнейшей судьбе юго-востока Украины.

Между тем энергоснабжение подконтрольных администрации Зеленского областей значительно ухудшилось. В ходе проведения спецоперации к середине сентября из-под зоны контроля Киева вышло несколько крупных электростанций, из-за чего объемы генерации тока (суммарно порядка 42 ГВт) уменьшились почти в два раза.

Для лучшего понимания позиции Москвы стоит вспомнить мартовское выступление Владимира Путина на концерте в «Лужниках». Тогда глава российского государства сказал, что начало специальной военной операции на Украине случайно совпало с днем рождения выдающегося российского флотоводца Федора Ушакова, «который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения… и как-то сказал, что «грозы сии пойдут во славу России».

Если утверждения украинских властей насчет обстрелов электростанций российскими ракетами Х-101 и 3М14 найдут официальное подтверждение в Москве, это будет означать существенное изменение характера СВО. Российская армия ранее воздерживалась от ударов по критической инфраструктуре Украины, за исключением единичных случаев, когда был разбит ряд мостов, железнодорожных станций и электрических подстанций для запитывания поездов на электротяге.

Москва неоднократно требовала от Киева прекратить удары по крупным инфраструктурным объектам Донбасса и юго-востока Украины. В сводке Министерства обороны РФ от 11 сентября утверждается: «Киевский режим в целях дестабилизации обстановки на освобожденной российскими Вооруженными силами территории и причинения страданий мирному населению продолжает намеренные обстрелы энергетической инфраструктуры: объектов генерации, трансформаторных подстанций и линий электропередач. Так, с 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ, в том числе по территории атомной станции».

На территории Донецкой Народной Республики украинская артиллерия наносила удары по 22 важным объектам электроснабжения. При обстреле Донецка 10 сентября в городе оказались обесточены 19 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов. «Подчеркну, что ежедневные удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ведутся киевским режимом намеренно и прицельно», – резюмировал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

По всей видимости, терпение Москвы лопнуло. Если Российская армия продолжит выводить из строя ключевые объекты энергетики Украины, это вызовет остановку множества предприятий промышленности, окончательно обрушит экономику страны, существенно затруднит снабжение и операции ВСУ.

Владимир Карнозов