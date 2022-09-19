Турция хочет прослыть грозной технологической державой

Но ее знаменитые беспилотники держатся на жестком поводке и нечестном слове

Сельчук Байрактар, зять президента Реджепа Тайипа Эрдогана и технический директор компании Baykar Makina, которая производит ударные беспилотники Bayraktar TB2, сделал заявление 30 августа в местной телепрограмме. Он сказал, что проекты Турции по созданию беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и беспилотных истребителей потерпят неудачу, если у них не будет политической поддержки. Поэтому он поддерживает нынешнее турецкое правительство перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами в 2023 году.

Заявив, что производимые компанией БЛА являются мировыми лидерами в своем классе, Сельчук Байрактар сказал, что если правительство потеряет интерес к проектам, есть реальный риск потерять это лидерство в мире. Этот сценарий очень вероятен и для других проектов, если к власти придет правительство с другой повесткой дня. Производитель беспилотников имел в виду оппозиционные партии, которые президент Эрдоган регулярно обвиняет в том, что они находятся под влиянием иностранных государств.

В качестве примера зять президента привел историю с проектом отечественного автомобиля Devrim, который в Турции разработали в 1961 году, но не смогли запустить в массовое производство. Тогда национальная модель автомобиля не нашла необходимой экономической и политической поддержки у государства. По словам Сельчука Байрактара, если главной целью турецкой экономической политики не является производство самых передовых технологий внутри страны, Турция не сможет быть полностью независимой.

ВОЗДУШНЫЙ КОРИДОР ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ДРОНА

Производитель беспилотников напомнил, что Азербайджан наградил его самого и его брата (Халука Байрактара – генерального директора компании Baykar Makina) государственным орденом «Карабах», и это является доказательством того, насколько полезны производимые ими БЛА. Сельчук Байрактар добавил, что без импорта ударных БЛА Азербайджан «не добился бы успеха в борьбе с терроризмом».

Если говорить проще, то зять турецкого президента серьезно опасается, что в случае ухода Реджепа Тайипа Эрдогана его просто отстранят от владения компанией Baykar Makina. И поводов для этого предостаточно.

Президент Эрдоган рассматривает компанию Baykar Makina как семейный бизнес и способствует продаже ее продукции во многих странах, особенно широко – в Африке. Не секрет, что президент Эрдоган, члены его семьи и их деловые партнеры получают огромную выгоду от продажи продукции оборонной промышленности и военной техники.

Baykar Makina использует государственные объекты и государственные преференции, но также получает высокую прибыль на местном и международном рынках от продажи оружия. И единственным лицом, принимающим решения в этой сфере, является лично Реджеп Тайип Эрдоган. Важной причиной выбора другими странами турецких БЛА является то, что в Турции нет длительного процесса утверждения экспортных поставок – в отличие от США и Европейского союза. А также предоставляется широкая кредитная государственная линия.

Президент Эрдоган на церемонии выпуска курсантов военно-морского флота на прошлой неделе заявил, что турецкая армия стала намного сильнее благодаря ударным БЛА производства Baykar Makina.

Турецкие военные эксперты при этом отмечают, что дроны Bayraktar ТВ2 являются хорошим продуктом в классе БЛА средней дальности, но они не полностью изготовлены из местных комплектующих. И импортируемые составляющие для их производства путем различных цепочек поставок являются критически важными звеньями этого проекта.

Критически настроенные эксперты также заявляют, что многолетний опыт и знания турецких Вооруженных сил по части производства беспилотников теперь целиком аккумулированы в проекте Baykar Makina. Но несмотря на это Bayraktar ТВ2 не смог достичь желаемых целей в регионах с сильными системами противовоздушной обороны, хотя и показал себя как грозное оружие в противопартизанской войне и борьбе с терроризмом.

В частности, дроны Bayraktar ТВ2 плохо зарекомендовали себя в Ливии и стали легкой мишенью для наземного огня. Согласно докладу, представленному Совету Безопасности ООН группой экспертов по Ливии 8 марта 2021 года, Bayraktar TB-2 «были легко уничтожены в воздухе системой ПВО «Панцирь С-1», которая была поставлена Ливии Россией через посредство Объединенных Арабских Эмиратов. Это делает названный тип дронов предпочтительным продуктом для третьих стран с их повстанческими движениями.

УКРАИНСКИЕ МОТИВЫ И ТУРЕЦКИЙ ДЕМАРШ

Украинцы считают беспилотники Bayraktar ТВ2 одним из самых полезных видов оружия в противостоянии с Россией. Украинское население даже собирало деньги, чтобы закупить эти беспилотники для украинской армии. В июне Baykar Makina объявила, что передаст Украине три беспилотника бесплатно, и хотела, чтобы доноры потратили собранные деньги на гуманитарные нужды.

В данном шаге, однако, было больше пропаганды, чем практики. Вообще надо учитывать тот факт, что «яро проукраинская» позиция Сельчука Байрактара во многом объясняется не какими-то идеологическими моментами. Ему критически необходимы украинские двигатели – отсюда и эти пропагандистские шаги и публичные заявления.

Халук Байрактар, генеральный директор Baykar Makina, сопровождал президента Эрдогана во время визита на Украину 19 августа 2022 года. При этом о применении самих турецких дронов на Украине уже давно ничего не слышно, зато много разговоров об открытии завода по производству БЛА на Украине.

В соответствии с соглашением, подписанным во время официального визита Эрдогана в Киев в феврале 2022-го, Украина должна была выделить землю для завода по производству беспилотников Bayraktar TB2 сроком на 49 лет и предоставить этому проекту ряд льгот и преференций. Детали и материалы, используемые при производстве БЛА, должны быть освобождены от пошлины, а вся финансовая и кадровая информация, касающаяся нового объекта, должна храниться в тайне. В дополнение к заводу по производству БЛА предполагалось построить также учебный центр. Baykar Makina будет освобождена от подоходного налога в течение десяти лет в поощрение ее инвестиций. Срок действия соглашения истекает 1 января 2035 года.

Для Baykar Makina, которая в настоящее время использует двигатели украинских компаний «Ивченко-Прогресс» и «Мотор Сич» в производимых беспилотниках, производственная база на Украине также обеспечит удобство с точки зрения логистики и сроков изготовления. Вот, собственно, и вся подоплека большой любви Сельчука Байрактара к Украине.

При этом надо помнить, что тот же завод «Мотор Сич» серьезно пострадал от налетов российской авиации и ракетных ударов и его потенциал в отношении долговременного и регулярного производства двигателей вызывает теперь определенные сомнения. Анкара также учитывает возможную негативную реакцию Москвы на массированный экспорт дронов на Украину (а здесь на кону и газ, и туристы, и сирийское досье, и зерновая сделка), а также неплатежеспособность украинской стороны.

Между Анкарой и Украиной был налажен своеобразный бартер: турки расплачивались за двигатели производства «Мотор Сич» даже не дронами, а другими видами вооружения. И поставляли они их через Азербайджан, который отправлял турецкие авиабомбы и снаряды в Судан. А оттуда уже украинскими транспортными самолетами «под зеленым флагом» вооружения перегонялись в Румынию, а затем на Украину. И курировал этот вопрос со стороны Судана ряд местных африканских компаний, аффилированных с главой Суверенного совета генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом. В этом обстоятельстве кроется относительная терпимость американцев к суданскому генералу, несмотря на все его «антидемократичные» действия внутри страны. Но сейчас эта схема поставок приостановилась в силу излишней огласки и соответствующей негативной реакции со стороны Москвы.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.