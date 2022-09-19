Много шума из небольшого трюма

В новом веке Лондон возлагает функцию стратегического сдерживания на субмарины с межконтинентальными ракетами, включая перспективные, типа Dreadnought. Фото с сайта www.defenceimagery.mod.uk.

Ядерные амбиции Лондона: история и современность

Еще в августе 1948 года правительство Великобритании подписало соглашение с США на размещение американских военных баз в восточной части Англии. Таким образом, первый раз в истории Соединенного Королевства иностранные войска вступили на его территорию в мирное время.

В Англии базировались американские «летающие крепости» Б-29, Б-50 и Б-36, имевшие на борту как обычные, так и ядерные бомбы. В 1950-х годах их сменили американские реактивные бомбардировщики Б-47 и Б-52.

13 мая 1949 года Палата общин ратифицировала пакет договоров о создании в Великобритании четырех ракетных баз. Четыре эскадрильи ракетных комплексов «Тор» с боезапасом по 15 ракет в каждой базировались на востоке Англии (Йорк, Линкольн, Норвич, Нортгемптон). Всего там было размещено 60 ракет.

Баллистические ракеты средней дальности «Тор» могли поражать из Англии большую часть европейской территории СССР. Однако в 1963 году эти ракеты были выведены из Англии согласно негласному соглашению Кеннеди и Хрущева в ходе Карибского кризиса.

ПЕРВЫЕ ВЗРЫВЫ

Поскольку американцы не пожелали делиться со своими британскими союзниками атомным секретом, в январе 1947 года в Англии начались полномасштабные работы по созданию ядерного оружия.

Свой первый экспериментальный плутониевый заряд англичане изготовили во второй половине 1952 года. Но Британские острова из-за густой заселенности и непредсказуемости последствий взрыва не годились для проведения ядерных испытаний. И англичане обратились к своим ближайшим союзникам и формальным доминионам – к Канаде и Австралии. Британские специалисты посчитали, что обширные слабозаселенные территории Канады как нельзя лучше подходят для проведения ядерных испытаний.

Однако канадцы категорически отказались проводить у себя ядерные взрывы. Австралийское же правительство согласилось, и взорвать первое ядерное устройство англичане вознамерились в штате Западная Австралия на архипелаге Монтебелло, включающем 79 островов.

Британское Адмиралтейство решило первый взрыв произвести под водой, чтобы оценить возможные последствия ядерного взрыва у берега, включая его воздействие на корабли и береговые постройки.

3 октября 1952 года было проведено первое ядерное испытание под кодовым названием «Ураган». Мощность взрыва составила около 25 кт. Ядерный заряд подвесили под днищем списанного фрегата HMS «Плим» (K271). Фрегат стоял на якоре в 400 метрах от острова Тимориен, входящего в архипелаг Монтебелло. На берегу в защитных сооружениях установили измерительные приборы. В ходе произведенного взрыва фрегат был уничтожен, а на дне, в эпицентре, образовалась воронка глубиной шесть метров и диаметром около 150 м.

Еще два британских ядерных заряда были взорваны на островах Тимориен и Альфа в 1956 году в ходе операции «Мозаика». Испытания проводились с целью отработки элементов и конструктивных решений, которые затем были использованы при создании термоядерных бомб.

Оба спецзаряда поместили на высокие металлические башни. Мощность заряда «Мозаика-1», взорванного 16 мая 1956 года, оказалась 15 кт, а мощность «Мозаики-2», взорванной 19 июня 1956 года, достигла 60 кт. В последнем случае сильный ветер способствовал большому загрязнению местности.

Острова, где проводились ядерные испытания, были закрыты для посещения до 1992 года. По данным австралийских СМИ, радиационный фон в этих местах уже в 1980 году был в пределах нормы. Но на островах оставались радиоактивные обломки бетона и металлических конструкций.

НОВЫЕ ПОЛИГОНЫ

В целом выбор атомного полигона на архипелаге Монтебелло оказался неудачным. Размеры островов позволяли произвести только по одному взрыву на каждом. Персонал приходилось размещать на кораблях. А преобладающие в этом районе ветра могли способствовать выпадению радиоактивных осадков на населенные пункты северного побережья Австралии.

Уже в 1952 году англичане начали искать место, где можно было бы основать постоянно действующий ядерный полигон, и выбрали район Эму Филд, в 450 км к северо-западу от города Аделаида в южной части Австралии.

В октябре 1953 года в ходе операции «Тотем» в Эму Филд было взорвано два спецзаряда, установленных на стальных башнях высотой 31 м. Задача испытаний заключалась в определении опытным путем минимально необходимого для ядерного заряда количества плутония.

Первое ядерное испытание «Тотем-1» было проведено 15 октября 1953 года. Мощность заряда оказалась 10 кт, то есть примерно на 30% выше запланированного.

Второе ядерное испытание «Тотем-2» было проведено 27 октября 1953 года. Расчетная мощность взрыва должна была составить 2–3 кт, но фактически оказалась 10 кт. Облако взрыва поднялось на 8,5 км и из-за сильного ветра на этой высоте быстро рассеялось.

Полигон на Эму Филд тоже не понравился британскому персоналу, и в ноябре-декабре 1953 года этот район был оставлен. Новый большой атомный полигон начали строить в мае 1955-го в 180 км к югу от Эму Филд – в местечке Маралинга.

СЕРИЙНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

На полигоне Маралинга в 1956–1957 годах британцы взорвали шесть спецзарядов. Но в отличие от предшествующих это были не испытательные взрывы, а проверка боеспособности серийных бомб, уже принятых на вооружение.

В ходе первого атомного взрыва 27 сентября 1956 года испытана бомба Mk 1 мощностью 15 кт, длиной 3,66 м и весом 800 кг.

Второй спецзаряд «Марко» мощностью 1,4 кт 4 октября 1956 года заглубили на метр в грунт и обложили бетонными блоками. В результате взрыва образовался кратер диаметром около 40 м и глубиной 11 м.

11 октября 1956 года в ходе испытания «Кайт» атомная бомба «Голубой Дунай» была сброшена со стратегического бомбардировщика «Вэлиант» B.1. Это был первый реальный сброс британской атомной бомбы с самолета. Как и при испытаниях спецзаряда «Марко», англичане из соображений безопасности не рискнули испытывать бомбу «Голубой Дунай» мощностью 40 кт и уменьшили мощность заряда до 3 кт.

22 октября 1956 года прошли испытания под кодовым названием «Отрыв». На металлической башне высотой 34 м была взорвана тактическая атомная бомба «Рыжая борода» Мк.1. При этом мощность заряда с 15 кт была уменьшена до 10 кт.

14 сентября 1957 года испытан спецзаряд «Таджи». Его также подорвали на металлической башне.

Судя по всему, это были опытные спецзаряды для тактических ракет и артсистем. По данным британских СМИ, последнее испытание прошло неудачно.

25 сентября 1957 года в ходе испытания под кодовым названием «Биак» взорван спецзаряд «Индиго Молот», предназначенный для зенитных ракет «Бладхаунд» и для использования в термоядерных боеголовках в качестве первичного источника реакции. Заряд мощностью 6 кт традиционно взорвали на металлической башне.

Последний взрыв с кодовым обозначением «Таранаки» стал самым мощным. Ядерное взрывное устройство имплозивного типа, созданное на основе плутониевого-уранового ядра, разрабатывалось для инициации термоядерной реакции в боеголовках мегатонного класса. Заряд мощностью 27 кт подвесили под привязным аэростатом и взорвали на высоте 300 м.

Далее все ядерные испытания проводились в США на полигоне Невада.

Всего было проведено 45 ядерных испытаний. Максимальная мощность испытанных зарядов не превышала 3 Мт. Англия стала единственной в мире ядерной державой, на территории которой не было произведено ни одного ядерного взрыва.

ЯДЕРНЫЕ НОСИТЕЛИ

Первым носителем британского ядерного оружия должен был стать четырехмоторный реактивный бомбардировщик средней дальности.

В 1947 году начались работы по созданию сразу трех типов таких бомбардировщиков, получивших название «Вэлиент», «Вулкан» и «Виктор». Они совершили свои первые полеты соответственно 18 мая 1951 года, 30 августа 1952 года и 24 декабря 1952 года. Всего было изготовлено 104 «Вэлиента» и примерно по 50 «Вулканов» и «Викторов».

В октябре 1955 года на полигоне Вумера (Австралия) с бомбардировщика «Вэлиент» была сброшена британская атомная бомба. В том же году была сформирована первая эскадрилья «Вэлиентов». В 1956 году четыре эскадрильи «Вэлиентов» были переброшены на Мальту для последующей бомбардировки Египта, но из-за решительной позиции СССР им пришлось возвратиться домой.

Летом 1957 года заступила на боевое дежурство первая эскадрилья «Вулканов», а в следующем 1958 году – первая эскадрилья «Викторов».

Британские генералы понимали, что быстрая эволюция истребителей-перехватчиков и зенитных ракет сделает бомбардировщики крайне уязвимыми. В связи с этим в 1954 году фирма «Хоукер Сидделей Динамик» приступила к разработке авиационной ракеты «Блю Стил» с инерциальной системой наведения. Стартовый вес ракеты – 6,8 т. Боевая часть ядерной мощностью 4 Мт. Дальность стрельбы ракетой – до 240 км. Максимальная скорость ракеты 2М. Маршевая высота полета – 24–25 км. Круговое вероятное отклонение – 600 м.

Испытания ракеты «Блю Стил» были проведены в 1959–1961 годах в Австралии на полигоне Вумера. Пуски производились со стратегического бомбардировщика «Вэлиент».

В 1962 году ракета «Блю Стил» поступила на вооружение английских стратегических бомбардировщиков «Виктор» и «Вулкан». Каждый самолет мог нести только одну ракету. К 1969 году эти ракеты были сняты с вооружения.

КОВАРНЫЕ СОЮЗНИКИ

15 мая 1957 года Британия взорвала свою первую водородную бомбу. В качестве носителя ее должны были использоваться стратегические бомбардировщики и баллистические ракеты среднего радиуса действия «Блю Стрик». Эти ракеты при стартовом весе 89,4 т имели дальность полета 4800 км. Ракеты «Блю Стрик» должны были размещаться в пусковых шахтах незащищенного типа. Летные испытания «Блю Стрик» проводились на полигоне Вумера в Австралии.

До конца ХХ века Великобритания делала ставку на воздушные носители. Стратегический бомбардировщик Vulcan. Фото Владимира Карнозова

Однако заатлантические друзья сделали все возможное, чтобы их британский союзник остался без баллистических ракет средней дальности.

Воспользовавшись финансовыми трудностями Министерства обороны Великобритании, США в 1960 году предложили им поучаствовать в совместной разработке двухступенчатой баллистической ракеты «Скайболт». Ракета оснащалась твердотопливным двигателем. Стартовый вес ее составлял 5125 кг, дальность стрельбы – 1500–1800 м, боевая часть – термоядерная. Пуск ракеты должен был производиться со стратегических бомбардировщиков США Б-52 «Стратофортресс» и Б-58 «Хастлер».

Американцы нарисовали англичанам благостную картинку: носителями «Скайболта» должны были стать уже состоявшие на вооружении английские бомбардировщики «Виктор» и «Вулкан». Таким образом, английские ВВС могли поразить большинство целей на европейской части СССР, включая Москву, Горький, Казань и т. д.

Англичане клюнули на приманку и в том же 1960 году прекратили все работы над ракетой средней дальности «Блю Стрик». Обрадованные «сыны Альбиона» выделили финансовые средства на «Скайболт». А 1 июня 1960 года правительство консерваторов заключило договор с США о базировании американских подводных лодок с баллистическими ракетами «Поларис» в заливе Холи-Лох в Шотландии.

Однако американцы в очередной раз надули бывшую метрополию. В 1962 году без каких-либо консультаций с союзниками работы над ракетой «Скайболт» были прекращены. А англичанам янки предложили подождать несколько лет, пока Соединенные Штаты доведут до ума и поставят англичанам морские ракеты «Поларис» А-3.

Делать было нечего, и Лондон скрепя сердце в феврале 1963 года выдал заказ своим судостроительным заводам на строительство четырех ядерных подводных лодок типа «R». Ракеты «Поларис» А-3 для них поставляли Соединенные Штаты, а атомные боеголовки изготавливались в Англии.

Первая из лодок – «Резолюшен» – была заложена 26 февраля 1964 года, а 2 октября 1967 года вошла в строй. Последняя из серии – «Ревендж» – вошла в строй 15 ноября 1968 года. Эти четыре подлодки и составили стратегические ядерные силы Великобритании.

В ТЕНИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ

С конца 1960-х годов стратегические бомбардировщики типа «V» постепенно сдавались на лом или переоборудовались в самолеты-заправщики. Последние бомбардировщики «Вулкан» англичане пытались использовать против аргентинцев в ходе Фолклендской войны 1982 года. Боевое применение их оказалось неудачным, и в конце того же года их сняли с вооружения.

В 1986–1998 годах на замену четырем атомным подводным лодкам типа «R» были построены четыре атомные подводные лодки типа «V». Первая – «Вангэрд» – вошла в строй в 1993 году. Вместо ракет «Поларис» А-3 новые лодки несли по 16 баллистических ракет «Трайдент II D5». Их боевая часть содержит до восьми ядерных боеголовок мощностью 100–150 кт и устройство преодоления противоракетной обороны.

Кроме того, в британском флоте к 2009 году состояло 14 ядерных подводных лодок – носителей американских крылатых ракет «Томагавк».

С 1998 года подводные лодки типа «V» находятся в следующем режиме: одна подводная лодка на боевом дежурстве, две – в базе в высокой степени готовности (достать до России они могут и из базы), а одна – в ремонте. Поставками техники и обслуживанием ракет «Трайдент» ведают янки.

Таким образом, с 1962 года Англия как в политическом, так и в военном отношении зависима от США. Хотя британское правительство может позволить себе определенные вольности в отношении своего покровителя.

В мае 2015 года было принято решение строить четыре подлодки типа «Successor». Окончательное решение об утверждении программы было принято 18 июля 2016 года. Строительство началось в конце 2016 года на верфи Барроу-ин-Фернесс.

Первая подводная лодка «Дредноут» была заложена 6 октября 2016 года, а вторая – «Вэлянт» – в сентябре 2019 года. Все четыре подводные лодки должны быть введены в строй в начале 2030-х годов. Ожидается, что общая стоимость программы составит 31 млрд фунтов стерлингов.

Предполагаемый срок службы подводных лодок от 35 до 40 лет, что примерно на 25% больше, чем у предыдущего типа.

ЦЫПЛЯТА СИНЕГО ПАВЛИНА

В ноябре 1953 года первая атомная бомба «Голубой Дунай» (Blue Danube) поступила в распоряжение Королевских ВВС. Спустя год «Дунай» лег в основу нового проекта под названием «Синий павлин» (Blue Peacock). Цель проекта – предотвращение вражеской оккупации территории за счет ее разрушения, а также ядерного (и не только) загрязнения.

Ядерная мина проекта «Синий павлин» весила около 7,2 т и представляла собой внушительный стальной цилиндр, внутри которого находились плутониевое ядро, окруженное детонирующей химической взрывчаткой, а также довольно сложная по тем временам электронная начинка.

Мощность бомбы составляла порядка 10 кт. Англичане планировали зарыть десять таких мин рядом со стратегически важными объектами в Западной Германии, где был расположен британский войсковой контингент, и использовать их в случае, если Советский Союз решится на вторжение.

Мины должны были взрываться через восемь дней после активации встроенного таймера. Кроме того, их можно было подрывать дистанционно с расстояния до 5 км.

Устройство было также оснащено системой, препятствующей разминированию: любая попытка вскрыть или переместить активированную бомбу вела к немедленному взрыву.

При создании мины разработчики столкнулись с достаточно неприятной проблемой, связанной с неустойчивой работой электронных систем бомбы в условиях низких температур зимы. Чтобы решить эту проблему, предлагалось использовать теплоизолирующую оболочку и… цыплят. Предполагалось, что цыплят будут замуровывать в мину вместе с запасом воды и корма. Через несколько недель цыплята умерли бы, но тепла их тел хватило бы, чтобы согревать электронику мины.

Про цыплят стало известно после рассекречивания документов «Синего павлина». Сначала все подумали, что это первоапрельская шутка, но Том О’Лири, глава Национального архива Великобритании, сказал: «Это выглядит как шутка, но это определенно шуткой не является».

Впрочем, существовал и более традиционный вариант, использующий обыкновенную теплоизоляцию на основе стекловаты.

В середине 1950-х годов проект увенчался созданием двух рабочих прототипов, которые были успешно протестированы, но не испытаны: ни одна ядерная мина не была взорвана. Однако в 1957 году британские военные заказали строительство десяти мин проекта «Синий павлин», планируя разместить их на территории Германии под видом небольших ядерных реакторов, предназначенных для выработки электроэнергии.

Но в том же году правительство Великобритании принимает решение о закрытии проекта. Сама идея тайного размещения ядерного оружия на территории другой страны была сочтена политическим просчетом армейского руководства. Обнаружение этих мин грозило Англии очень серьезными дипломатическими осложнениями. Поэтому в результате уровень риска, связанный с реализацией проекта «Синий павлин», был признан неприемлемо высоким.

ПОТОМКИ «РЫЖЕЙ БОРОДЫ»

В 1961 году на вооружение ВВС и ВМФ Англии поступила тактическая ядерная бомба «Рыжая борода» мощностью от 5 до 20 кт в разных исполнениях. Ею вооружили стратегические бомбардировщики типа V, бомбардировщики средней дальности «Канберра», а также палубные бомбардировщики типа «Буканир».

Бомбы «Рыжая борода» складировались в Англии, Сингапуре и на Кипре. На авианосце было положено хранить пять ядерных бомб. Всего изготовили 110 ядерных бомб «Рыжая борода». С вооружения их сняли около 1971 года.

В 1973 году была принята на вооружение британская ядерная бомба WE177, созданная на базе американской бомбы В61. Вес изделия составлял 282 кг, мощность – от 10 до 450 кт (в зависимости от исполнения). Всего изготовили около 300 единиц. Бомба состояла на вооружении ВВС и ВМФ. В 2002 году WE177 была снята с вооружения.

К 2022 году в Англии на базе Лейкенхит складировалось около 110 американских ядерных бомб В61, предназначенных для базирующихся в Англии американских самолетов F-15E 48-го авиакрыла. В отличие от ряда стран НАТО Великобритания не планирует выделение своих самолетов для несения ядерных бомб В61.

В 1998 году британское правительство официально объявило, что отказывается от тактического ядерного оружия и снимает его с вооружения – то есть атомные боеголовки сохранятся только на лодочных ракетах «Трайдент II».

На взгляд автора, это откровенная ложь. Просто-напросто тактические ядерные боеголовки были сняты с вооружения частей и кораблей, складированы в секретных хранилищах и по-прежнему остаются готовыми к оперативному применению.

ШАНТАЖ ПРИМЕНЕНИЕМ

В начале XXI века британское правительство признало, что в 1982 году в ходе Фолклендской войны оно отправило к берегам Аргентины несколько эсминцев, оснащенных ядерными глубинными бомбами WE-177. Один из них («Шеффилд») был потоплен 4 мая 1982 года аргентинской авиацией, так что как минимум одна ядерная боевая часть оказалась на дне Атлантического океана.

По мнению автора, в 1982 году Британия планировала ядерную бомбардировку аргентинских войск или иных объектов. С этой целью на британский остров Вознесения в центре Атлантики, где расположена большая американская авиационная база, были посланы два британских стратегических бомбардировщика «Вулкан» и самолеты-дозаправщики.

«Вулканы» совершили пять полетов к Фолклендским островам и даже бомбили там аргентинскую взлетно-посадочную полосу. При этом дальность полета «Вулкана» в одну сторону составляла 7,5 тыс. км.

Надо ли доказывать, что участие «Вулканов» в конфликте было булавочным уколом для Аргентины. Зато Англии оно обошлось на два порядка дороже, чем противнику. Так что посылка «Вулканов» на остров Вознесения стала бы темой для сатириков, если б на остров не были доставлены ядерные бомбы. Не исключено, что Англия по дипломатическим каналам шантажировала Аргентину применением ядерного оружия.

В январе 2016 года британский контр-адмирал Джон Уил публично заявил о возможности применения британского ядерного оружия по территориям в Сирии и Ираке, контролируемым ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Средством доставки ядерных боевых частей адмирал назвал ракеты «Трайдент».

Понятно, что бомбардировать город Мосул англичане бы не рискнули. А удар 100-килотонным боеприпасом по позициям ИГИЛ привел бы к гибели одного-двух батальонов и разрушению нескольких полевых укреплений, не более. Так что использование «Трайдента» против ИГИЛ сходно с удалением гланд через анальное отверстие.

Уж если Лондону невтерпеж применить ядерное оружие на Ближнем Востоке, то куда проще сделать это, используя тактические ядерные бомбы с истребителей-бомбардировщиков «Торнадо», базирующихся на Кипре.

Александр Широкорад

Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.