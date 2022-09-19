Запорожская АЭС требует зоны безопасности

Что хотели и чего не смогли инспекторы МАГАТЭ в Энергодаре

Осеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) привело к эскалации конфликта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Утром 11 сентября на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остановлен последний из шести энергоблоков. Соответствующее решение вызвано непрекращающимися обстрелами объекта из тяжелой артиллерии. Дальнейшая эскалация чревата угрозой повторения Чернобыля или Фукусимы.

Президенты Франции Эмманюэль Макрон и России Владимир Путин обсудили тему в телефонном разговоре вечером 11 сентября. Лидеры двух стран «провели полный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности ЗАЭС». Выражена обоюдная готовность к «неполитизированному взаимодействию» по поиску путей предотвращения катастрофических последствий.

ЗАЭС находится неподалеку от линии боевого соприкосновения в северо-западной части Запорожской области. Объект расположен близ города Энергодара, на левом берегу Днепра, к югу от Каховского водохранилища. Днепр впадает в Черное море, которое через проливы Босфор и Дарданеллы сообщается со Средиземноморьем. На ЗАЭС находятся шесть из 15 ядерных реакторов Украины, из которых до недавнего времени два работало.

В ходе стремительного весеннего наступления южная группировка российских войск заняла юго-восток Украины, в том числе Энергодар и ЗАЭС. При этом станция не прекращала работу, поставляя электричество как освобожденным территориям Запорожской и Херсонской областей, так в населенные пункты, остающиеся под контролем Киева.

Так продолжалось до 9 сентября, когда администрация украинского президента Владимира Зеленского перекрыла подачу электроэнергии через линию боевого соприкосновения. Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил: «Они намеренно не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть».

Утром того же дня ВСУ предприняли третью по счету (первая и вторая были 1 и 3 сентября) попытку высадки десанта на южное побережье Каховского водохранилища. По словам главы администрации Энергодара Александра Волги, «была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя в направлении Каменки-Днепровской, удар успешно отражен».

Непосредственно перед вылазкой вражеская артиллерия обстреляла подстанцию «Луч», что оставило без света весь Энергодар. Тогда и было принято решение об остановке последнего работающего энергоблока станции.

По информации Минобороны РФ, в период 1–10 сентября ЗАЭС и Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. В результате прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередач 8 сентября город оказался обесточен. «Несмотря на присутствие представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), киевский режим продолжал провокации на ЗАЭС с целью создания угрозы техногенной катастрофы», – утверждает МО РФ.

Обстрелы велись гаубицами из районов населенных пунктов Никополь, Ильинка и Марганец. «Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены».

Огневое воздействие велось и ранее. Так, 4 сентября Александр Волга сказал, что один из артиллерийских снарядов попал в энергоблок, «нерабочий, который пока не находится в рабочем состоянии». Причем попадание было сквозное.

Система безопасности энергоблоков имеет структуру, которую невозможно нарушить одним попаданием. Атомные электростанции проектируются и строятся с учетом самых неблагоприятных воздействий – как внутренних, так и внешних. Тем не менее энергоблоки считаются объектами повышенной опасности.

Чего добивается администрация Зеленского? Возможно, путем обстрелов хотят полностью остановить работу ЗАЭС, а также соседней Каховской ГЭС, с тем чтобы обесточить обширные территории южных областей Украины, перешедшие под контроль российских войск. Это может помешать проведению там референдумов и других мероприятий по определению дальнейшей судьбы этих территорий. ВСУ располагают обширным арсеналом средств поражения, включая средства повышенного могущества. Большой мощностью отличаются баллистические ракеты тактического класса «Точка» и «Точка-У». Они активно используются начиная с первого дня проведения СВО. А против защитников Донбасса украинские «Точки» применяются с августа 2014 года, когда подобными ракетами была обстреляна Саур-Могила. Стартовая масса ракеты – 2 т, включая боевую часть почти 500 кг, которая может быть в моноблочном осколочно-фугасном исполнении. Бризантный эффект усиливается кинетическим воздействием.

Пока что ударов «Точками» и подобными им ракетами по ЗАЭС не отмечалось. Согласно сообщениям с места событий, обстрелы станции в основном ведутся артиллерией калибра 152–155 мм. Осколочно-фугасные снаряды (М107, М795) к американской гаубице М777 весят около 40–50 кг и несут заряд взрывчатого вещества 7–12 кг. Несколько прямых попаданий в защитную оболочку энергоблока способны не только вывести его из строя, но и вызвать утечку радиации.

Подобного эффекта может достичь и авиация. ВКС России завоевало господство в воздухе, но единичные вылеты украинских истребителей Су-27, МиГ-29, фронтовых бомбардировщиков Су-24 и штурмовиков Су-25 фиксируются ежедневно. Максимальная бомбовая нагрузка Су-27 – до 6 т, Су-25 – 4,5 тонны, Су-24 – 7 т, МиГ-29 – свыше 2 т. Одного «удачного» вылета может оказаться достаточно для нанесения отдельному энергоблоку станции серьезных повреждений.

Заметим, что Су-24 и Су-25 (оба типа находятся на вооружении как ВВС Украины, так и ВКС России) в обычной заводской комплектации оборудованы прицельными системами с оптическими квантовыми генераторами, позволяющими вести подсвет цели для высокоточных авиабомб и ракет с лазерной головкой самонаведения.

ВСУ располагают тысячами различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе типа Ту-141 «Стриж». Он разработан в Советском Союзе как оперативно-тактический разведчик, но известны факты доработки «Стрижа» в ударный вариант. Об этом можно судить по остаткам подобного аппарата, разбившегося 10 марта в пригороде Загреба, столицы Хорватии. В результате подобной переделки Ту-141 по факту превращается в тяжелую крылатую ракету. ВСУ уже применяет беспилотную авиацию в районе Энергодара. Так, 8 сентября украинский дрон атаковал здание городской администрации, сбросив на крышу самодельное взрывное устройство, обошлось без жертв.

Согласно информации с брифингов Пентагона, на Украину ведутся поставки американских противокорабельных ракет семейства «Гарпун», а также стационарных и мобильных пусковых установок к ним. Они уже использовались ВСУ, в частности, по российскому буксиру «Василий Бех», о чем сообщали и украинская, и американская стороны. Максимальная дальность пуска «Гарпун» составляет от 120 км (первоначальный вариант) до 240 км (доработанный). Помимо надводных целей, эта ракета может применяться и по наземным целям, если те хорошо различаются радиолокатором на фоне местности. Основные объекты атомной станции представляют собой довольно крупные радиоконтрастные цели, на которые может настроиться головка самонаведения противокорабельной ракеты. Тем более что ЗАЭС расположена на небольшом удалении от побережья крупного водохранилища.

В случае, если ЗАЭС получит серьезные повреждения, которые будут сопровождаться крупным пожаром (что бывает нередко при воздействии упомянутых средств поражения), может произойти утечка радиации, по масштабам сопоставимая с чернобыльской трагедией. А при негативном сочетании факторов – и гораздо более крупных масштабов.

Поскольку в Запорожской области ведутся активные боевые действия, работа пожарных, спасателей и ремонтников на ЗАЭС может быть серьезно затруднена. Тогда им не удастся действовать столь же эффективно, как действовали советские спасатели и ремонтники в Чернобыле и японские в Фукусиме. Ведь на территории СССР и Японии боевые действия не велись. Напротив, советским и японским специалистам оказывалось всемерное содействие национальных вооруженных сил, других министерств и ведомств, населения, свою помощь активно предлагали иностранные государства. Всего этого в случае ЗАЭС скорее всего не будет по причине нахождения объекта в районе проведения СВО.

Последствия возможной аварии для Европейского континента трудно предсказать. Все будет зависеть от масштаба нанесенных станции повреждений, количественного выброса радиации, квалификации и состава ремонтных и спасательных служб. Большую роль будет играть позиция лиц, принимающих решения в Киеве и Москве.

Самым страшным будет разлет радиоактивных частиц по территории станции и за ее пределы, с последующим неконтролируемым распространением радиации и загрязнения окружающей среды. С учетом периода полураспада радиоактивных частиц время воздействия на природу, включая живые организмы, составит десятки лет.

В последний летний день на станцию прибыла миссия МАГАТЭ в составе 13 экспертов во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси. Они познакомились с положением дел, выслушали доклады сотрудников ЗАЭС, опросили их. Проведя на станции несколько часов, миссия покинула объект, оставив там лишь двух наблюдателей.

К сожалению, в составе миссии не было специалистов-баллистиков, которые могли бы по направлению прилета снарядов определить, откуда ведутся артобстрелы. Поэтому уверения сторон конфликта (как Киева, так и Москвы) о непричастности к огневому воздействию на станцию до сих пор не проверены независимыми экспертами. По данным российских источников, для обстрела района ЗАЭС украинцами привлекаются батареи шестидюймовых гаубиц «Гиацинт-Б», «Мста-Б» и М777, расположенные близ Никополя.

В день визита инспекторов МАГАТЭ и сразу после него ВСУ предприняли две попытки высадки на побережье Каховского водохранилища. Обе были отбиты российскими войсками и Росгвардией с большими потерями для нападавших в личном составе и технике. По десанту, его лодкам, катерам и паромам действовали истребители Су-30 и вертолеты Ка-52 ВКС России. Обе противоборствующие стороны активно применяли артиллерию, в том числе гаубицы калибра 203 и 152–155 мм, о чем говорились в ежедневных сводках как МО РФ, так и Генштаба ВСУ.

Эти факты говорят о том, что в первую неделю сентября, когда на станции находились представители МАГАТЭ, снижения накала вооруженного противостояния на территории, примыкающей к станции, не произошло. Наоборот, можно говорить об эскалации.

Рафаэль Гросси провел пресс-конференцию по итогам осмотра ЗАЭС. «Что касается физической безопасности станции, то здесь, безусловно, красный цвет. Мы видели следы военных действий вокруг станции, повреждения на зданиях. Физическая целостность станции нарушалась несколько раз», – подчеркнул гендиректор МАГАТЭ. Как стало известно из материалов миссии, на станции нарушены все «семь столпов ядерной безопасности». Члены миссии во время обследования стали свидетелями обстрела объекта. Вместе с тем радиационный фон все еще в пределах нормы.

Специалисты МАГАТЭ предлагают создать «зону безопасности» вокруг станции. Поскольку документы организации носят рекомендательный характер, а сама она не имеет эффективных рычагов воздействия на стороны конфликта, подобные миссии по определению не могут привести к разрешению кризиса. Вместе с тем они могут оказать через мировое общественное мнение воздействие на политиков, принимающих решения.

По мнению отечественных экспертов, обеспечить надежную безопасность ЗАЭС можно лишь после того, как Российская армия займет Никополь и другие населенные пункты на правом берегу Днепра.

Владимир Карнозов