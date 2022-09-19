Российская армия отступила от Харькова

Минобороны РФ объявило об операции «по свертыванию и организованной переброске войск»

Начатое 6 сентября локальное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Балаклею силами трех-четырех кадровых бригад при поддержке подразделений территориальной обороны привело к неожиданным последствиям. Спустя три-четыре дня ожесточенных боев Российская армия отошла на полсотни километров, оставив третий по величине в Харьковской области город Изюм, а также западную часть Купянска. Новая линия обороны теперь проходит по берегам рек Оскол и Северский Донец.

Главком ВСУ Валерий Залужный оценил размер отвоеванной его подчиненными территории примерно в 3 тыс. кв. км. Однако этим дело не закончилось. К середине сентября российскими войсками была оставлена еще и северо-восточная часть Харьковской области, включая города Волчанск и Казачья Лопань.

Новая линия обороны сместилась дальше к границам РФ и ЛНР. Получается, что противнику сдана зона общей площадью 5–6 тыс. кв. км украинской территории, освобожденной в ходе специальной военной операции (СВО). Министерство обороны РФ не комментирует эти факты, однако ретроспективный анализ слайдов с упрощенной картой местности, приводимых в ходе ежедневных брифингов для прессы, дает основание для приведенной выше оценки. Теперь фронт проходит по границе Белгородской области еще на дополнительных 280 км, а буферная зона в районе госграницы севернее Харькова практически исчезла.

«Я не стратег такого уровня, как Министерство обороны, но и были допущены ошибки», – написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Эти «ошибки» привели к тому, что, заняв названные города, украинские военные и структуры внутренних дел стали проводить поиск и аресты местных жителей, обвиняемых в связях с российской военно-гражданской администрацией (ВГА) некогда «освобожденных территорий» Харьковской области. Среди прочих репрессиям подвергаются педагоги, которые вели школьное обучение по российским образовательным программам. Теперь им вменяется в вину коллаборационизм («сотрудничество с оккупантами»): преступление, предусматривающее 15-летнее заключение под стражей.

Власти на местах заявляют, что ими также задержаны учителя из России, которым по действующему на Украине Уголовному кодексу теперь грозит 12 лет тюрьмы. По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, педагогов не будут рассматривать как пленных для обмена, поскольку те не комбатанты. «Они совершили преступление против нашего государства. Там серьезные сроки наказания», – заявила Верещук.

Министерство просвещения РФ поспешило дать опровержение, где, в частности, утверждается, что никаких педагогов из России в Харьковской области не было – только из числа местных жителей. Между тем хорошо известно, что на освобожденных в ходе спецоперации территориях рассматриваются обращения населения на получение российского паспорта. Значит, нельзя исключать случаев, когда местный учитель по своему желанию приобрел гражданство РФ. И, таким образом, теперь практически ничем не отличается от российских педагогов.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовное дело по фактам задержания украинскими военнослужащими в Харьковской области учителей, преподававших по российским программам обучения, и дать их действиям правовую оценку.

Но одними учителями дело не ограничивается. Новая украинская администрация Изюма, например, объявила, что ею ведется поиск тех жителей города, которые сотрудничали с российскими военными либо ВГА, за что на Украине предусмотрено наказание по ст. 111−1 УК (государственная измена) – до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Правда, поимка «коллаборационистов» осложняется тем, что две трети населения покинули город, многие бежали вместе с уходящими российскими солдатами и офицерами.

В течение нескольких дней с начала контрнаступления ВСУ на Балаклею официальные представители МО РФ полностью избегали какого-либо объяснения происходящих там событий. Однако некая оценка прозвучала из уст постпреда России при ООН. На заседании Совета Безопасности 8 сентября Василий Небензя заявил, что никакого прорыва украинских войск в ходе их контрнаступления не было. «Ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи», – заверил он.

Министерство обороны РФ прервало свое молчание лишь вечером 10 сентября. На брифинге для прессы официальный представитель ведомства сообщил, что в районе городов Балаклея и Изюм в течение трех суток была проведена операция «по свертыванию и организованной переброске войск» из Харьковской области Украины на территорию Донецкой народной республики.

Как пояснили в военном ведомстве, операция проходила в рамках принятого решения о перегруппировке армейских частей, задействованных в спецоперации. Она проводилась ради «наращивания усилий на донецком направлении». В рамках данной операции был проведен «ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск».

Чтобы прикрыть армейские части, по противостоящим им соединениям ВСУ наносилось «мощное огневое поражение». Применялись авиация, артиллерия и ракетные войска. В доказательство военным ведомством распространялся видеоролик, запечатлевший передвижение, развертывание и стрельбу реактивной системы ТОС-1А «Солнцепек», снаряды которой оснащены термобарической головной частью (отличается повышенным могуществом) по целям ВСУ в Харьковской области.

Минобороны также разместило в интернете видеоролик о переброске российских войск и техники на харьковское направление, где шли бои с наступающими бригадами ВСУ. Перемещение выполнялось по шоссе и по воздуху на сверхтяжелых вертолетах Ми-26. На кинокадрах можно, в частности, разглядеть передвижение артиллерийских установок калибра 100, 122 и 152 мм, бронетранспортеров БТР-80 и МТЛБ, зенитных ракетных комплексов «Панцирь С1» и С-400 «Триумф», а также перевозку дистанционной системы разминирования УР-77 «Метеорит».

Позднее военное ведомство провело калькуляцию потерь противника. Получилось, что за четверо суток своего контрнаступления украинские войска лишились на николаево-криворожском и харьковском направлениях свыше 12 тыс. человек. Из этих потерь 4 тыс. являются невозвратными, а еще 8 тыс. было ранено.

Сообщение МО РФ об операции «по организованной переброске» войск было сделано спустя несколько часов после выступления президента России Владимира Путина на торжестве в концертном зале «Зарядье» по случаю 875-летия основания Москвы. Глава государства отметил наличие среди присутствующих «военнослужащих, сражающихся за мирную жизнь в Донбассе, москвичей, отличившихся в ходе специальной военной операции». Однако среди них нет, «к сожалению, погибших наших боевых товарищей, которые отдали свою жизнь за Россию».