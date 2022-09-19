Юбилей Валерия Кашина

14 сентября 2022 года исполнилось 75 лет генеральному конструктору АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» Валерию Михайловичу Кашину. В.М. Кашин – конструктор высокоточного управляемого ракетного вооружения, Герой Труда РФ, академик Российской академии наук, академик РАРАН, доктор технических наук, заслуженный конструктор РФ, лауреат Госпремии РФ в области науки и техники, Госпремии РФ в области науки и технологий, премии имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в области науки и техники, двух премий правительства РФ в области науки и техники.

«НВО» представляет очерк о юбиляре глазами его коллег и друзей

* Я знаю Валерия Михайловича более десяти лет и могу с уверенностью сказать, что свой конструкторский и организаторский талант он положил на алтарь служения Отечеству.

Под его руководством в НПК «КБМ» воплощаются самые смелые технические решения, которые позволили разработать уникальные, не имеющие аналогов в мире ракетные комплексы, такие как ОТРК «Искандер-М», ПЗРК «Верба», современные комплексы активной защиты и противотанковые ракетные комплексы.

В КБМ занимаются не только разработкой. Примерно двадцать лет назад наладили серийное производство. Не так много КБ, которые берут на себя еще и функции завода. Выполнение контракта с Минобороны РФ о комплектном переоснащении ракетных бригад на ОТРК «Искандер-М», на мой взгляд, – гражданский подвиг Кашина и всех тех, кто работает с ним и поддерживает его.

Валерий Михайлович, в Вашем лице рядом с нами всегда находится союзник, единомышленник. Все возникающие вопросы решаем оперативно и напрямую. Наше с Вами сотрудничество выстроено прежде всего на принципе взаимоуважения. Успех любого предприятия зависит от руководителя: от умения принимать решения, выстроенной им работы с партнерами, смежниками, от отношения к нему коллектива. Вы настоящий профессионал. Объем производства КБ машиностроения вырос более чем в два раза, государственный оборонный заказ исполняется полностью и досрочно.

Искренне желаю Вам, уважаемый Валерий Михайлович, долгих и счастливых лет жизни в полном здравии и в окружении любящих Вас людей. Пусть все самые добрые слова и пожелания, сказанные в этот день, воплотятся в жизнь, а дома всегда правят любовь, покой и уют, доброта и забота, понимание, поддержка и благополучие.

Николай Михайлович Паршин, начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант

* Валерий Михайлович – достойный продолжатель дела Сергея Павловича Непобедимого. В том числе по теме ПЗРК. Это профессионал высокого класса, достойный глубочайшего уважения. Могу сказать это не только от себя, но и от лица всей войсковой ПВО, потому что отзывы коллег именно такие – других не слышал.

Мы много общались в ходе госиспытаний. В нашей общей работе бывают достаточно сложные моменты, и всегда мы, военные, находили с его стороны полное понимание. Однажды при создании нового комплекса ПВО пуски с первого раза не пошли. Методом мозгового штурма поняли, в чем причина. Тогда я увидел, как этот человек умеет найти неординарный путь решения проблемы. Кроме того, мысль Кашина сработала так, что в результате появился комплекс «Гибка-С». Неудачу он обернул в свою пользу. Потому что комплекс ПВО ближнего действия «Гибка-С», предназначенный для автоматизации работы ПЗРК, принят на вооружение, скомплексирован с машиной разведки и управления, им очень довольны в войсках.

Валерий Михайлович постоянно спрашивает, как ведет себя оружие в бою, удобно ли в эксплуатации, какие есть замечания? Такие звонки от него поступают регулярно.

Надо отдать должное Кашину: он собрал по теме ПЗРК – уверен, что и по другим темам тоже – таких профессионалов! Потому и отличный результат всех разработок. Изделия КБМ очень эффективны, заявляю со всей ответственностью.

И как человек он замечательный. Умеет и работать, и общаться, и дружить. Подкупает его уважение к людям. Конфуций придумал словосочетание «человечный человек». Это Валерию Михайловичу подходит больше всего.

Вячеслав Викторович Майоров, начальник штаба – первый заместитель начальника войсковой ПВО ВС РФ, генерал-майор

* Валерий Михайлович Кашин – человек, который продолжил дело Сергея Павловича Непобедимого. Не сократил ни одного направления разработок КБ машиностроения – напротив, развил их, сохранил уникальную школу.

Благодаря в том числе деятельности генерального конструктора КБМ потенциал современного вооружения в наше время поднят на самую высокую планку. Чего только стоят «Искандер-М», системы для борьбы с танками, вертолетами и многие другие.

Такая многоплановость и многовекторность работ требуют высочайшего профессионализма. И самое главное – ответственности. Валерий Михайлович обладает этими качествами, он – грамотный и дальновидный руководитель, который не только стремится получать новые знания, но и чтит традиции предприятия. Верен себе, своим принципам. Для него слова «патриотизм», «честь», «Родина» – не пустой звук. Кашин и КБМ неразделимы. В том числе и поэтому Конструкторское бюро машиностроения всегда было и будет впереди планеты всей.

Желаю Валерию Михайловичу всех благ!

Анатолий Петрович Ситнов, начальник вооружения Министерства обороны РФ в период с 1994 по 2000 год, генерал-полковник

* Валерий Михайлович из тех, кто своим трудом, опираясь на опыт наставников и коллектива, реализовал себя как человека, мужчину, специалиста и самое главное – ученого. Прошел все ступени в науке и промышленности: а это непросто – развивать и себя, и в целом направление, и предприятие. У него есть умение смотреть вперед. Будучи начальником РВиА ВС РФ, принимая на вооружение ОТРК «Искандер-М», закрепляя круг задач, которые будет решать комплекс, мы проговаривали, что надо идти вперед.

И Валерий Михайлович тогда уже думал, как сделать модернизацию, что предложить новое, что понадобится в будущем. Уверен, он и сейчас думает о том же, когда прорабатывает идеологию развития предприятия и конструктив будущих изделий и технических решений.

«Искандер-М» мы впервые применили в 2008 году, решая одну серьезную задачу. И доказали, что комплекс будет жить, развиваться и совершенствоваться.

В КБМ всегда была своя школа. Кашин уделяет много внимания подготовке будущих ученых. Это очень здорово. Без науки нельзя двигаться вперед – но и без производства тоже. Развитие производства Валерий Михайлович считает одним из приоритетов. Не только на предприятии, но и в кооперации. Потому что разработки КБМ не могут быть выполнены без хорошей кооперации. Он умеет работать со смежниками. Настойчив в своих требованиях. Обладает качеством, которое мне нравится: может сделать полшага назад, но за счет этого продвинуться на пять шагов вперед. Когда Валерий Михайлович был отмечен высокой наградой, стал Героем Труда РФ, мы, применяющие вооружение, которое разработало КБМ, испытали большую радость – и за него, и за коллектив. Потому что, награждая руководителя, отмечают заслуги и его коллектива.

Хочу пожелать Валерию Михайловичу крепкого здоровья, хорошей работы на долгие годы – активной, творческой – на благо машиностроения, на науку российскую и на самые хорошие дела для коллектива.

Владимир Николаевич Зарицкий, начальник РВиА ВС РФ в период с 2001 по 2008 год, генерал-полковник

* Работаю с Валерием Михайловичем 16 лет. Нас многое связывает. Были разные моменты, подчас очень трудные. Он звонит: «Знаешь, Коля, ракета опять не дошла». – «Да не переживай, Михалыч, все у нас с тобой получится. Новое всегда тяжело дается».

Иногда говорю ему: «Гагарин шел к славе по ковровой дорожке, когда его встречали члены политбюро. Кто-то идет по бетону и асфальту. А мы с тобой – по грудь в болоте, среди лягушек и травы. И все время что-то разгребаем». Всего в жизни Валерий Михайлович достиг благодаря упорству, труду, преданности делу. Своими руками и горбом. Ставил цель и добивался. Никогда ни на кого не надеялся. Время еще оценит таких людей. Они рождаются редко. Они талантливые и очень грамотные.

Его отличают порядочность и обязательность. Никогда никого не подводил. Не бросает людей. Да, иногда резкий. Но всегда заботится. Мне пришлось сильно бороться с болезнями. Многие «товарищи» проявили себя по-разному. А он все время помогал и поддерживал. Внимательно прислушивается к людям, которым есть что сказать. Выслушает, сделает выводы, примет решение. Порой подначиваю его: «Выдающиеся оружейники все на «К»: Курчатов, Келдыш, Королев, Калашников, Кошкин». Смех смехом, но уже ни для кого не секрет, что Валерий Михайлович является генеральным конструктором изделия на букву «К» – «Кинжал». А на подначки он не обижается – с чувством юмора все в порядке. Уважаю Валерия Михайловича за его человечность. Когда бы ему ни позвонил – днем, ночью, – бросает все дела. Надо решить вопросы по работе, прошу о встрече – едет в Москву. Хотя он генеральный конструктор, а я – испытатель. Кашин не временщик. Болеет за предприятие. За его будущее. Было бы у нас больше таких людей – такие вещи могли бы делать! Особенно в оборонке.

Валерий Михайлович, поздравляю с юбилеем! Желаю долгих лет жизни. Здоровья тебе, семье, близким! Храни тебя Бог!

Николай Федорович Диордица, летчик-испытатель, полковник

* Научный стаж Валерия Михайловича составляет более 50 лет. За это время он лично и в соавторстве опубликовал более 180 научных и научно-методических трудов, в том числе 7 монографий, 8 учебно-методических пособий, имеет более 60 свидетельств и патентов на изобретение.

Его достижения в области научной деятельности признаны предприятиями ОПК, научно-исследовательскими организациями Минобороны России, научные идеи и практические рекомендации реализованы при разработке новых образцов высокоточного оружия. Создание комплексов вооружения, опережающих мировой уровень, невозможно без поиска и внедрения новых прорывных технологий.

Заслуга В.М. Кашина состоит в том, что он поставил проблемные задачи, объединил и привлек для их решения институты РАН и головные отраслевые институты.

В.М. Кашин является членом президиума научно-технического совета ВПК РФ и активно участвует в работе НТС ВПК, в работе Совета РАН по исследованиям в области обороны, подготовке информационно-аналитических материалов по научно-техническим проблемам создания вооружения и военной техники.

С работами В.М. Кашина я знаком давно, еще с начала 1980 годов, со времен работы в Институте химической физики РАН. Уже тогда мы работали совместно при решении ряда специальных задач под руководством со стороны Института химической физики РАН лауреата Нобелевской премии, дважды Героя Соцтруда академика Н.Н. Семенова и члена-корреспондента РАН Ф.И. Дубовицкого, а со стороны КБМ – под руководством Героя Соцтруда члена-корреспондента РАН С.П. Непобедимого.

Желаю глубоко уважаемому мною товарищу, коллеге, другу Валерию Михайловичу Кашину доброго здоровья, новых творческих успехов в деле укрепления обороноспособности России и всего самого доброго.

Юрий Михайлович Михайлов, председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ – заместитель председателя коллегии ВПК РФ, академик РАН

* Валерий Михайлович Кашин. Настоящий патриот. Талантливый конструктор. Требовательный и справедливый руководитель. Мудрый и порядочный человек.

Сегодня КБМ является одним из мировых лидеров в создании высокоточного управляемого ракетного вооружения, и в тяжелые для ОПК годы наше предприятие не только выжило, но и получило дальнейшее развитие, – и это в том числе его огромная заслуга.

Начало 1990-х было сложным для всех сфер жизни. Предприятия выживали кто как мог. Валерий Михайлович работал в то время первым заместителем главного конструктора.

Гособоронзаказа практически не стало, но новые законы позволили предприятиям ОПК напрямую продавать оружие за рубеж. Это стало спасением. Именно Кашин предложил провести мониторинг востребованности изделий на оружейном рынке и, исходя из полученных данных, выполнить новую разработку.

Было решено создать новый ПЗРК с неконтактным лазерным взрывателем. За счет экспортных поставок КБМ получило средства, которые позволили твердо встать на ноги.

В 2005 году Валерий Михайлович встал у руля Конструкторского бюро машиностроения. В 2006-м на вооружение Российской армии был сдан ОТРК «Искандер-М». Но отголоски 1990-х зазвучали и здесь – в то время были разорваны цепочки отлаженных механизмов работы со смежниками, поставщиками. И первая ракетная бригада комплектовалась практически шесть лет – непозволительно долго. Тогда Кашин сделал, как показалось многим, опрометчивый шаг – предложил закрепить перевооружение ракетных бригад полностью за КБМ. Злые языки твердили: не справятся, не потянут. Вопреки всему справились. Справились блестяще, и мало кому известно, каких трудов и сил это стоило предприятию.

И главное – в тот момент Валерий Михайлович проявил себя и как настоящий патриот, как человек, думающий и заботящийся о безопасности своей страны.

Отмечу, что одним из существенных факторов успеха и стабильности нашего предприятия во все времена являлась и является преемственность руководства. Все наши руководители, начиная со студенческой скамьи, прошли все ступени должностного и профессионального роста в КБМ. Они – проводники одних и тех же идей, подхода к работе и развития предприятия. Прошел этот путь и Валерий Михайлович.

Дорогой Валерий Михайлович! В день юбилея примите самые сердечные пожелания крепкого здоровья и счастья, долголетия! Осуществления самых смелых и грандиозных планов!

Сергей Викторович Питиков, генеральный директор АО «НПК «КБМ»

* Успешная реализация больших перспективных проектов государственной важности такими научно-производственными центрами, как КБМ, – безусловный результат совместных усилий множества талантов и профессионалов. Но роль руководителя «мозга» коллектива, конструкторов, – особая. Целеустремленность и огромная работоспособность, дальновидность и, безусловно, ярко выраженное творческое начало – те качества, без которых немыслимо воплощение самой передовой идеи в нашем деле. Валерию Михайловичу необходимые качества отмерены полной мерой, в чем жизнь убеждала не раз. Интересную совместную работу из разряда закрытых с ним как с генеральным конструктором мы вели в нулевых. Естественно, он также был активным участником испытаний всех модификаций «Искандера». В ходе совещаний или каких-то важных организационных моментов ярко проявлялась его индивидуальность. Он хорошо образован, умеет убеждать. Да, мог продемонстрировать жесткость и напор в особых ситуациях, как, наверное, и каждый, если речь идет о деле государственной важности. Но, всегда оставаясь требовательным к своим подчиненным, поступал, как у нас, на «земле», говорят испытатели, «по-правильному». Публичных «наездов» не делал. В моменты послепусковых «разборов полетов» внимательно прислушивался к мнениям оппонентов, стараясь максимально объективно оценить сложившуюся ситуацию. После сдачи очередного комплекта техники заказчику не забывал поздравить коллектив «Титана-Баррикад», подчеркивая тем самым значимость большого коллективного труда и уважение специалистам нашего предприятия.

Разумеется, наши дороги с Валерием Михайловичем не раз пересекались в дни юбилеев и в другие праздники, встречались в Академии наук, на торжественных церемониях в Кремле. Мой коллега всегда оставлял приятное впечатление как мудрый собеседник и просто хороший, дружелюбный человек. Такие встречи еще больше сплачивают. Надеюсь, у нас с Валерием Михайловичем еще будет над чем вместе потрудиться – обстановка в мире требует Родину защищать.

Ну а пока поздравляю с юбилеем! Желаю, чтобы на очередной странице книги вашей жизни, Валерий Михайлович, нашлось место исключительно для ярких, больших, позитивных событий!

Виктор Александрович Шурыгин, генеральный директор и генеральный конструктор АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады»

* Есть одно звание, которое можно получить только благодаря своему личному труду и своему вкладу в научно-технический задел страны. Это звание – Генеральный конструктор, но не по занимаемой должности, а по своему призванию.

В этом отношении КБМ повезло. Целая плеяда руководителей по праву могут называться истинными Генеральными конструкторами: Б.И. Шавырин, С.П. Непобедимый и, конечно, В.М. Кашин.

Валерий Михайлович не только продолжил традиции своих знаменитых предшественников, но даже в чем-то их превзошел. Для него не существует такого понятия, как «повторить», «догнать». Если что-то создавать, то это должно быть обязательно что-то уникальное, то, чего еще нет в мире.

И что важно отметить: он не зацикливается на своем КБ. Валерий Михайлович понимает, что создание сложнейших комплексов возможно только в слаженной кооперации предприятий. Постоянное и пристальное внимание разработчикам отдельных систем! Все они постоянно находятся в поле зрения Гениального, простите, Генерального конструктора.

Отличительная особенность Валерия Михайловича еще и в том, что он пытается заглянуть за горизонт будущих разработок. Кашин всегда ставит перед собой, своими соратниками и смежниками цели на максимуме возможного, что часто со стороны видится как научно-техническая фантастика. Но точный расчет, умение видеть и решать ключевые проблемы, решительность и напор позволяют ему претворить невероятное в жизнь! Валерий Михайлович увлекает своих коллег за собой. Иногда доброжелательно, иногда очень требовательно. Но результат налицо – на вооружении нашей армии находятся комплексы, имеющие мировую известность и близко не имеющие аналогов в мире!

Анатолий Борисович Шаповалов, генеральный директор и главный конструктор АО «ЦНИИАГ»

* Валерий Михайлович Кашин – советский и российский ученый-ракетостроитель, специалист по высокоточным комплексам вооружения, Герой Труда Российской Федерации, академик РАН.

В корпорации «НПК «КБМ» с 1974 года до настоящего времени прошел путь от инженера-конструктора до генерального директора и генерального конструктора предприятия.

Автор многих научных трудов, свидетельств и патентов на изобретение.

Валерий Михайлович Кашин знаменит созданием противотанкового, зенитного и оперативно-тактического высокоточного вооружения: всепогодный многоцелевой ПТРК «Хризантема-С», ПЗРК «Игла-С», ОТРК «Искандер-М», семейство ракет «Атака», КАЗ «Арена», опорно-пусковая установка «Джигит», комплекс управляемого ракетного вооружения вертолетов Ми-28Н, Ми-35М, Ка-52, Ми-28МН и других.

Почти десять лет заведует кафедрой «Ракетные и импульсные системы» МГТУ имени Н.Э. Баумана, участвует в выпусках научно-технических сборников по вопросам оборонной техники, отмечен многими государственными и научными наградами и премиями Российской Федерации, Почетный гражданин города Коломны.

Действительно «штучный» человек – государственник, патриот, выдающийся ученый, педагог.

В числе его коллег по общей альма-матер – нашему родному МВТУ – вместе с его коллегами по работе, включая всю мощную госкорпорацию «Ростех», как руководитель Федерации независимых профсоюзов России с большим удовольствием отдаю Валерию Михайловичу Кашину дань глубокой признательности за выдающийся вклад в работу по обеспечению мощного оборонного ракетного щита России, развитию науки и технологий в интересах укрепления и утверждения передовой позиции нашей Родины в мире. Желаю новых достижений в работе по реализации масштабных планов дальнейшего развития оборонного комплекса страны, в научной, общественной и педагогической деятельности. Безусловной реализации как полноценного участника миссии – сделать нашу страну и армию сильнейшими в мире.

Михаил Викторович Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России

* О Валерии Михайловиче Кашине можно очень много говорить: уникальный человек, трудяга, настоящий инженер, ученый, педагог. Мне посчастливилось работать с ним десять лет в связке ректор – заведующий ведущей оборонной кафедрой.

За девяностые и нулевые кафедра «пообтрепалась», и к ней стал пропадать интерес у абитуриентов.

Я предложил Валерию Михайловичу возглавить родную кафедру и вернуть ей былую славу. Валерий Михайлович очень серьезно отнесся к предложению, долго думал и отказался: «Боюсь из-за недостатка времени не смогу соответствовать».

Я уже сейчас и не расскажу, каких сил и красноречия мне стоило уговорить его.

Но когда он согласился, взялся за дело сплеча. Сделали прекрасный ремонт на кафедре, пересмотрели программы и учебные планы, укрепили коллектив. Весь университет помогал ему в этом. И сегодня это одна из лучших кафедр университета.

И сегодня я хочу пожелать юбиляру, чтобы еще много лет, как обычно, когда в аудиторию входил этот подтянутый, седовласый, обаятельный и удивительно симпатичный человек, студенты замирали в ожидании интереснейшего рассказа о главном, а девчонки грустно вздыхали, глядя ему вслед.

Анатолий Александрович Александров, президент МГТУ им. Баумана, ректор МГТУ им. Баумана в период с 2010 по 2021 год

Вероника Ушакова

Валерия Гудинова.