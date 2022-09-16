Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пообещал поставить Киеву две партии бронетранспортёров

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Литва, являющаяся одним из самых активных спонсоров режима Зеленского, несмотря на свои и так небольшие возможности, продолжит поддерживать Киев в его борьбе с "российской агрессией". В ближайшее время Киев получит две партии бронетранспортеров, которые обещает поставить Вильнюс.

На Украину с визитом прибыл министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, посетивший также Одессу. На пресс-конференции, последовавшей за беседой с главой МИД Украины Кулебой, литовский министр пообещал Украине поставку двух партий бронетранспортеров, причем одну в ближайшее время. О каких именно бронемашинах идет речь и в каком количестве, он не сказал. Но заверил представителей Киева, что Литва является основным партнером Украины, а оказание военной помощи является основной задачей правительства республики.

Правительством страны было принято решение об отправке в Украину двух партий бронетранспортеров. Одна из них поступит в Украину уже в скором времени

- заявил он.

Поскольку сама Литва никакую бронетехнику не производит, речь может идти о технике из наличия литовской армии, закупленной или поставленной другими странами. Вильнюс уже поставлял Киеву бронетранспортеры M113 и командно-штабные машины М577 на базе все тех же М113.

Также Литва вызвалась ремонтировать украинские САУ "Panzerhaubitze 2000" на предприятии Lithuania Defense Services (LDS), созданном в июне этого года немецкими компаниями Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann.

Литва берет на себя новую миссию – будут отремонтированы самоходные PzH 2000, которые принадлежат украинцам

- добавил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас.