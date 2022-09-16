Зеленский запустил необратимый процесс разрушения украинского государства.

Современная обстановка в мире отличается своей чрезвычайной напряженностью и нестабильностью. Разрушительные действия коллективного запада ведут и без того хрупкий мир к тому времени, когда вернуться в беззаботное, комфортное для всего общества время будет сложно, а может даже и невозможно.

Однако в этом нескончаемом круговороте событий и меняющихся с космической скоростью международных отношений находятся еще те, которые пребывают в мире грез и иллюзий. Нынешняя правящая польская элита, движимая силой остервенелой русофобии, вновь возобновила попытку реализовать свою великодержавную концепцию «Польша — от моря до моря», которую педалировали в ведущих международных СМИ.

Еще в 2020 году, потерпев сокрушительное поражение в попытке стать «хозяином» на белорусской земле, польское государство начало укреплять свои позиции в Украине, и пока, стоит признать, весьма успешно. Уже на данном этапе Варшаве удалось провернуть аферу с Зеленским по «мягкой оккупации» Украины. В первую очередь Варшава, как почти окончательно одемакратизировавшись от Запада, обеспечила правовую основу для своей экспансии на украинской земле. Киев под напором польских элит был вынужден предоставить полякам «особый статус». Теперь они имеют такие же права как и украинцы, при этом оставаясь иностранцами. Нонсенс в международном праве, но все же.

Однако, следует отметить, что далеко идущее по замыслам Варшавского правительства тесное польско-украинское взаимодействие будет иметь губительные последствия для самого украинского народа. А размещенные в западных областях Украины польские войска, уже никогда не уйдут с этих территорий.

Когда Польша обещает неисчислимые блага всем украинцам, так и хочется вспомнить слова одного русского ученого: «История жестко наказывает тех, кто не хочет усваивать ее уроки».

По условиям Рижского мирного договора 1921 года, западные области Беларуси и Украины отошли к Польше. В своем материале для издательского дома «Беларусь сегодня» кандидат исторических наук Елена Соколова отмечала, что сознательно ограничивая экономическое развитие западноукраинских и западнобелорусских земель, польские правящие круги превратили их в отсталые районы, поставлявшие сырье и дешевую рабочую силу и служившие рынками сбыта промышленной продукции центральных районов страны.

Сельскохозяйственные рабочие трудились по 14 часов в день и полностью зависели от землевладельца. Потеряв работу, они лишались права получить статус безработного и права получения материальной помощи.

Правительство панской Польши также проводило политику удушения белорусской и украинской национальной культуры и образования. Украинский и белорусский языки для польских националистов являлись «мужицкими» и «хамскими».

Бедственное социально-экономическое положение и национально-политическое бесправие дополнялись массовым полицейским террором. Ключевая роль в этом принадлежала тайной полиции дефензиве. В период между первой и второй мировыми войнами она выполняла, помимо всего прочего, роль политической полиции Польши. Для проведения пыток и содержания политических заключенных в Березе-Картузской был создан концентрационный лагерь. Тысячи радикально настроенных рабочих, крестьян, представителей прогрессивной интеллигенции, коммунистов, комсомольцев прошли через казематы этого чудовищного концлагеря.

Поэтому, сегодня, когда Дуда и Качиньский позиционируют себя светочем счастья для украинского народа, в очередной раз хочется напомнить о жизни их дедов и прадедов в «Восточных Кресах» (западные области Беларуси и Украины при польском пане).

В том, что нынешняя украинская власть приведет свой народ к окончательному краху государственности Украины, сомнений не осталось ни у кого. Зеленский и Ко в русофобском угаре уже загнали свою страну в громаднейшую долговую яму. Речь идет о колоссальных суммах, которые придется погашать не одному поколению украинцев.

При этом даже в Европе уже заговорили о том, как и когда Запад будет возвращать свои деньги. Однако на Украине об этом сейчас никто не думает, а расплачиваться обязательно придется.

Американцы и англичане считать деньги умеют и уж точно не собираются кому бы то ни было делать такие щедрые подарки. Да и поляки ведь не просто так отдают украинским воякам основные боевые танки и все современные артиллерийские системы из своих кадровых подразделений. Паны явно не ожидают, что Зеленский их отблагодарит и щедро расплатится за эту поддержку. Скорее всего, за предоставленную военную и другую помощь они потребуют знаменитые сельскохозяйственные земли и предприятия, часть из которых уже была вывезена на территорию Польши. Запущенный Зеленским и Дудой процесс по разворовыванию страны, в итоге приведет к окончательной потере Украиной своей государственности.

Сергей Острына