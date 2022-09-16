МВФ обсуждает полноценную программу поддержки Украины

Как уточнил официальный представитель МВФ Джерри Райс, фонд начнет очные дискуссии с чиновниками Украины по этому блоку вопросов в ближайшее время

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает с Киевом возможность подготовки полномасштабной программы финансовой поддержки Украины. Это подтвердил в четверг на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель МВФ Джерри Райс.

Комментируя беседу директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой с украинским президентом Владимиром Зеленским, состоявшуюся во вторник, он уточнил, что стороны рассмотрели в том числе перспективы формирования упомянутой программы. "Они также обсудили более долгосрочную потенциальную поддержку Украины. Так мы можем наращивать [усилия] в направлении полноценной программы, программы МВФ с Украиной <…>. Они согласились с тем, что миссия фонда рабочего уровня начнет этот процесс, будет взаимодействовать с украинскими коллегами в предстоящие недели", - отметил Райс.

По его словам, цель таких переговоров заключается в том, чтобы "создать этот путь к потенциальной дополнительной поддержке со стороны МВФ - потенциальной полноценной программе" сверх экстренной помощи для смягчения "продовольственного шока". "Тем не менее мы лишь начали намечать путь к этому. Так бы я это описал", - подчеркнул представитель МВФ.

Как уточнил Райс, МВФ начнет очные дискуссии с чиновниками Украины по данному блоку вопросов в ближайшее время, скорее всего, в столице Австрии. "Могу подтвердить, что будет очная миссия со стороны МВФ для обсуждения с нашими партнерами с украинской стороны. Она, вероятно, будет [работать] в Вене. И это произойдет в ближайшем будущем, но даты этой миссии у меня нет. Она состоится в ближайшем будущем. Она будет представлять собой начало технических обсуждений по бюджету, доходам, потребностям [Киева] в ресурсах - всему этому. С прицелом на подготовку пути к полноценной программе", - добавил представитель фонда.

Кроме того, согласно изложенной им информации, Зеленский спрашивал Георгиеву, как МВФ может взаимодействовать с другими организациями для поддержки реконструкционных работ на Украине. "В-третьих, президент Зеленский был очень заинтересован в том, как фонд может работать с другими институтами по вопросу о поддержке Украины в целом, о том, как мы можем помочь Украины перейти к более светлому будущему", - сообщил Райс.