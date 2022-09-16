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ТАСС

Грызлов заявил о важной роли Белоруссии в СВО

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Борис Грызлов
Борис Грызлов.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Чалабов

Она участвует в патрулировании западных границ Союзного Государства, отметил посол России в республике

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Белоруссия играет существенную роль в специальной военной операции на Украине, поскольку она участвует в патрулировании западных границ Союзного Государства. Об этом сообщил посол России в республике Борис Грызлов в интервью газете "Петербургский дневник".

"В рамках специальной военной операции Белоруссия играет достаточно серьезную роль, ведь у нас единая система ПВО и осуществляется общее патрулирование границ Союзного государства, включая его западную часть", - сказал он.

По его словам, было "понимание, что Украина не согласится на выполнение минских соглашений и они просто тянут время, параллельно наращивая утраченный боевой потенциал, с помощью своих западных кураторов перевооружая армию, создавая необходимые запасы вооружений и готовя кадры". "Всем этим, безусловно, управляли США, которые в Киеве и Вашингтоне, можно сказать, с головой сидели в этой теме. Мы даже знаем людей из руководства Украины, которые в ту пору каждый рабочий день начинали с посещения посольства США и только после этого формировали управленческие задачи для своей страны", - добавил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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