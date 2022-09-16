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ТАСС

CNN: США не собираются поставлять Украине ракеты ATACAMS

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Пуск ракеты MGM-140 ATACMS
Пуск ракеты MGM-140 ATACMS.
Источник изображения: South Korean Defense Ministry via Getty Images

Радиус их действия составляет порядка 300 км, что может дать Украине возможность нанести удар по территории России и привести к эскалации ситуации, отмечает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не планируют передавать Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его сведениям, Вашингтон не хочет поставлять Киеву ракеты, так как радиус их действия составляет порядка 300 км, что может дать Украине возможность нанести удар по территории России и привести к эскалации ситуации. Отмечается, что в настоящее время максимальный радиус действия американских вооружений, передаваемых Украине, не превышает 78 км.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на перечень позиций, уже представленный членам Конгресса США, сообщила, что Украина запросила у Вашингтона ракеты для "поддержки наступательных действий". Всего в список вошли 29 наименований вооружений, в том числе снаряды для РСЗО HIMARS и противокорабельные ракеты Harpoon.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц и активизировали поставки вооружений Киеву. 

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
Harpoon ПКР
HIMARS
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
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