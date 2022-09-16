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ТАСС

Генсек ООН: России и Украине потребуется время для установления режима прекращения огня

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Генсек ООН Антониу Гутерриш
Генсек ООН Антониу Гутерриш.
Источник изображения: EPA-EFE/JUSTIN LANE

Антониу Гутерриш добавил, что ООН и Турция наладили прочные партнерские связи в вопросе урегулирования драматических последствий войны на Украине

АНКАРА, 15 сентября. /ТАСС/. России и Украине потребуется некоторое время для «осознания необходимости прекращения огня и обеспечения мира». Такое мнение выразил в четверг в интервью Анатолийскому агентству генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Считаю, что это займет какое-то время, однако надеюсь, что это не будет длиться бесконечно, как другие кризисы. Потребуется некоторое время для того, чтобы стороны осознали необходимость прекращения огня, обеспечения мира на основе Устава ООН и норм международного права. ООН и Турция наладили прочные партнерские связи в вопросе урегулирования драматических последствий войны на Украине", - подчеркнул Гутерриш, отвечая на вопрос, опасается ли он, что "война на Украине затянется также, как в Сирии, Йемене и Ливии".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и начал поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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