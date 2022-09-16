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ТАСС

Еврокомиссия активно рекомендует всем странам ЕС передавать оружие Украине

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Украина уже доказала, что может защищать себя, если хорошо вооружена, отметила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен

БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) активно рекомендует странам ЕС передавать Украине все необходимые виды оружия. Об этом заявила в четверг глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Пресс-конференцию транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

"Я рекомендую всем нашим странам-членам - и я даже не должна рекомендовать, поскольку мы все разделяем этот подход - поставлять Украине все виды оружия, в которых она нуждается, чтобы она могла защищать себя. Она уже доказала, что способна это делать, если хорошо вооружена. У ЕС нет своих вооружений, но он упрощает этот процесс (передачи вооружений - прим. ТАСС) с помощью [средств] Европейского фонда мира", - заявила фон дер Ляйен. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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