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РИА Новости

Россия и Узбекистан будут сотрудничать в области биологической безопасности

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Фдаги России и Узбекистана. Источник: podrobno.uz.

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва и Ташкент будут и дальше взаимодействовать в вопросах обеспечения биологической безопасности, в том числе по биологическому оружию, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.

"Стороны выражают готовность развивать двустороннее взаимодействие на основе Меморандума о взаимопонимании между аппаратами Совета Безопасности Российской Федерации и Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан по вопросам обеспечения биологической безопасности от 18 июня 2019 года, а также в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 10 апреля 1972 года путём консультаций и сотрудничества в решении вопросов, которые могут возникнуть в связи с их выполнением", - говорится в документе.

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Страны
Россия
Узбекистан
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