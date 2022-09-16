Россия и Узбекистан будут сотрудничать в области биологической безопасности

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва и Ташкент будут и дальше взаимодействовать в вопросах обеспечения биологической безопасности, в том числе по биологическому оружию, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.

"Стороны выражают готовность развивать двустороннее взаимодействие на основе Меморандума о взаимопонимании между аппаратами Совета Безопасности Российской Федерации и Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан по вопросам обеспечения биологической безопасности от 18 июня 2019 года, а также в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 10 апреля 1972 года путём консультаций и сотрудничества в решении вопросов, которые могут возникнуть в связи с их выполнением", - говорится в документе.