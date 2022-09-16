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Президент Бразилии рассказал, о чем думал Путин перед началом спецоперации

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Президент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару.
Источник изображения: © AP Photo / Eraldo Peres

Болсонару сравнил конфликт на Украине с Карибским кризисом 1962 года

В понедельник президент Бразилии Жаир Болсонару в интервью авторам подкастов сравнил конфликт на Украине с Карибским кризисом 1962 года, пишет Folha de S. Paulo.

"Что, должно быть, тогда творилось у него [Путина] в голове? „Они вступают в НАТО, они разместят ракету всего в нескольких минутах полета от Москвы”. Так же как в ситуации с бухтой Кочинос в 1962 году. Советский Союз разместил там [баллистические ракеты], и американское правительство сказало: „Убирай, а то плохо будет”. И они убрали", - сказал Болсонару.

Кризис, который упомянул бразильский президент, начался, когда бывший лидер Кубы Фидель Кастро убедил Советский Союз разместить на острове баллистические ракеты в качестве инструмента сдерживания. Пентагон собирался ответить на кубинскую угрозу вторжением, но Джон Кеннеди, занимавший тогда пост президента США, выбрал дипломатический путь.

С начала российской спецоперации на Украине Болсонару заявляет о том, что Бразилия занимает нейтральную позицию в конфликте. Во время визита в Москву в феврале он выразил "солидарность с Москвой", что вызвало негативную реакцию других сторон, в том числе США. Позднее Болсонару заявил, что собирается рассказать Зеленскому во время телефонной беседы, как разрешить конфликт.

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