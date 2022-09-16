Швейцарский парламент одобрил закупку 36 истребителей-бомбардировщиков F-35

Брюссель. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Парламент Швейцарии в четверг окончательно утвердил сделку о приобретении 36 истребителей-бомбардировщиков разработки США F-35A Lightning II, сообщают западные СМИ.

Власти Швейцарии в прошлом году выбрали этот самолет для пополнения своих ВВС, сумма сделки - $5,5 млрд. Тем не менее, противники контракта потребовали провести референдум для одобрения соглашения.

Однако в правительстве заявляли, что подпишут контракт до референдума, ссылаясь на то, что в случае истечения срока делового предложения - в 2023 году - Швейцарии вряд ли удастся согласовать новую сделку по самолетам на аналогичных выгодных условиях.