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Российский тяжелый «Сириус» получит ракеты и бомбы

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Беспилотник «Сириус»
Беспилотник «Сириус».
Источник изображения: tass.ru

Российский перспективный тяжелый ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат «Сириус» получит ракеты и бомбы. Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Новые разведывательно-ударные беспилотники "Сириус" смогут нести полезную нагрузку в виде управляемых и неуправляемых бомб и ракет, а также оптико-электронную систему», — сообщил собеседник.

По его словам, испытания «Сириуса», включающие отработку его взаимодействия с пилотируемой авиацией и наземными комплексами, уже проходили.

В августе генеральный директор группы «Кронштадт» Олег Шилов пообещал, что «Сириус» совершит первый полет в текущем году.

В январе генеральный директор «Кронштадта» Сергей Богатиков заявил министру обороны России Сергею Шойгу, что первый полет «Сириуса» состоится этой весной.

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Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
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