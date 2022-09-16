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Компания PIT-RADWAR (Польша), входящая в холдинг Polskа Grupа Zbrojeniowа (PGZ), представила на проходившей в польском городе Кельце выставке вооружений MSPO 2022 корабельную систему вооружения, оснащенную пушкой OSU-35k калибра 35 мм. Эта ее модификация разрабатывалась при содействии ВМФ страны для минных тральщиков типа Kormoran II.

Об этом сообщает польское издание Defence 24.

Комплекс способен также стать частью вооружения фрегатов типа Miecznik. Помимо этого, польская морская артиллерийская система OSU-35k может стать основой для наземного самоходного комплекса ПВО.

Без боеприпасов масса дистанционно управляемой башни AM-35k, входящей в систему, составляет 3,3 тонны. Автоматическая пушка способна вести огонь со скоростью 550 выстрелов в минуту с эффективной дальностью стрельбы до пяти километров. Она может использовать как обычные, так и программируемые боеприпасы. Этим летом пушка успешно прошла испытания на полигоне.

Разработка польской корабельной системы вооружения в общей сложности заняла около десяти лет.

Оптимальность функций, габаритов и веса OSU-35k позволяет использовать ее как базу для наземной самоходной зенитной системы очень малой дальности (VSHORAD). Наличие стабилизированной башни и системы управления огнем обеспечивают возможность стрелять со стоящей или движущейся платформы.