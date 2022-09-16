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Военное обозрение

Тяжёлый ударный беспилотник «Сириус» испытали с различным вооружением

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Источник изображения: topwar.ru

Тяжелый разведывательно-ударный беспилотник "Сириус", разработанный российской компанией "Кронштадт", способен нести как управляемые, так и неуправляемые боеприпасы. Об этом сообщил источник в российском ОПК.

В рамках программы испытаний "Сириус" приступил к полетам. Беспилотник уже испытали на предмет взаимодействия с пилотируемой авиацией, наземными комплексами, а также с различным вооружением и без него. Сколько продлятся испытания пока неизвестно, но военные хотели получить серийные образцы "Сириуса" уже с 2023 году. Необходимость таких беспилотников показала спецоперация на Украине, нашим сильно не хватает именно ударных БПЛА.

Новые разведывательно-ударные беспилотники "Сириус" смогут нести полезную нагрузку в виде управляемых и неуправляемых бомб и ракет, а также оптико-электронную систему

- приводит ТАСС слова источника.

Ударный беспилотник "Сириус" является более тяжелым вариантом "Ориона" со спутниковым управлением и возможностью взаимодействия с пилотируемой авиацией. Из-за оснащения двумя двигателями "Сириус" имеет больший радиус действия и большую полезную нагрузку. Относится к средневысотным беспилотникам большой продолжительности полета. Конструктивно представляет собой летательный аппарат нормальной аэродинамической схемы с тонким фюзеляжем, прямым крылом большого размаха и V-образным оперением. Силовая установка включает два турбовинтовых двигателя.

Размах крыла - 23 м, длина – до 9 м. Максимальная взлетная масса - 2 - 2,5 тонны (предварительно), из которых 1 т приходится на топливо. Полезная нагрузка – 450 кг (на внешней подвеске – 300 кг). Высота полета - 7 тысяч метров, крейсерская скорость - 180 км/час.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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