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ИноСМИ

Попытка втянуть Россию в конфликт в Карабахе обернулась провалом

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Трёхсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении
Трёхсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Климентьев

Новая стычка между Азербайджаном и Арменией: кто-то проверяет надежность России как союзника

Эскалация напряженности между Арменией и Азербайджаном – проверка России как союзника, считает французский эксперт Эммануэль Дюпюи. Но вряд ли Москва втянется в борьбу – для нее это "мелкое дело", заявил он в интервью Atlantico. Тем временем Турция начала играть более заметную роль в регионе.

Atlantico: В ночь с понедельника на вторник произошли многочисленные обстрелы Армении армией Азербайджана. Что нам известно об этом азербайджанском наступлении?

Эммануэль Дюпюи: Это наступление происходит не в Нагорном Карабахе, на территорию которого претендуют оба государства, а вдоль общей границы между Азербайджаном и Арменией на севере. (Здесь неточность: Армения считает Нагорно-Карабахскую Республику самостоятельным государством и не "претендует" на его территорию, при этом НКР признал только Ереван, весь мир считает эту землю частью Азербайджана — прим. ИноСМИ.) Тем не менее за всем этим просматривается рост напряженности между двумя странами из-за Нагорного Карабаха. В результате боевых действий с обеих сторон пострадало около пятидесяти человек, в основном военные. Франция призвала созвать Совет Безопасности ООН, чтобы определить, кто стоит за нарушением режима прекращения огня.

Соглашение о безопасности России с Арменией заставляет Москву помогать стране в таких ситуациях. Неужели Россия обошла вниманием это столкновение? Возможно, из-за спецоперации, проводимой на Украине? (Опять неточность: Россия не по договору с Арменией, а по Договору о коллективной безопасности в рамках ОДКБ взяла на себя обязательство защищать территории стран ОДКБ, включая Армению, но не территорию Нагорного Карабаха, где и шли боевые действия во время последней эскалации в 2020 году — прим. ИноСМИ.)

— С одной стороны, между двумя странами существует соглашение, согласно которому Россия должна вмешаться в случае агрессии. На двух военных базах, расположенных на территории Армении, размещено более 3000 российских военных. С другой стороны, две страны входят в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), основанную в 2002 году. Согласно статье 4 этого договора, которая является точной копией статьи 5 НАТО, если страна-член подвергается нападению со стороны третьей страны, все остальные члены должны оказать ей необходимую помощь, в том числе и военную. Премьер-министр Армении Никол Пашинян немедленно призвал к выполнению статьи 4. Но Россия не сочла нужным применять эту статью и предпочла найти дипломатическое решение.

Конфликт на Украине имеет два последствия: во-первых, это была проверка на надежность принципа коллективной безопасности в рамках ОДКБ. Этим принципом пока воспользовался только Казахстан. В конце января во время крупных демонстраций в Казахстане президент страны запросил помощи у стран-членов ОДКБ (России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана) для прекращения вооруженных нападений на правительственные здания. Все они положительно отреагировали на эту просьбу, особенно помогла Россия, пославшая большую часть войск. Но на Петербургском экономическом форуме в мае президент Казахстана Токаев высказался совсем не по-союзнически. Он заявил, что не признает самопровозглашенные ЛНР и ДНР и что он не поможет посылкой войск в Украину. Так что сами видите: солидарность в рамках этого самого соглашения о коллективной безопасности остается довольно хрупкой и ненадежной.

Во-вторых, значительная часть российских войск в Нагорном Карабахе (1900 человек, 90 транспортных машин и 88 отрядов специального назначения) была переброшена на Украину.

— Можем ли мы говорить о том, что нынешняя ситуация является проверкой надежности России?

— Скорее проверкой того, насколько России важна эта тема и насколько она готова прилагать усилия для ее урегулирования. (Напомним, что в карабахском конфликте Россия является не союзником одной из двух сторон, а посредником-миротворцем, одинаково относящимся к обеим сторонам.) Премьер-министр Армении и президент Ирана позвонили президенту Владимиру Путину после обстрелов со стороны Азербайджана. Что касается договора о коллективной безопасности, то он остается шатким. Армения никак не помогла России на Украине, не послала ни одного солдата на Украину, а Россия со своей стороны продолжает продавать Азербайджану военную технику.

В целом, рост напряженности между Арменией и Азербайджаном подтверждает маргинализацию Минского процесса в рамках ОБСЕ и ослабляет новую форму посредничества, предложенную главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

— Но, если Россия не отреагирует, ее международный авторитет может пострадать?

— Совсем нет. Это малозначимое событие для России в военно-политическом плане. Владимир Путин уже частично передал управление регионом Турции. У нас есть подтверждение того, что между русскими и турками происходит довольно парадоксальное сближение, будь то на Украине, в Черноморском регионе или в Нагорном Карабахе. Другие международные игроки отодвинуты в сторону из-за молчаливого соглашения между Россией и Турцией. Хотя есть и некоторые противоречия: Турция, критикующая Израиль за его обращение с арабскими мусульманами, оказалась в одной лодке с Израилем в поддержке Азербайджана, на 75% шиитской страны. При этом Турция имеет очень холодные, дистанцированные отношения с шиитским Ираном, который поддерживает христианскую Армению, пытающуюся действовать по логике западных стран, им подражать.

— Может ли это привести к тому, что некоторые союзники России отвернутся от нее? Могут ли другие страны воспользоваться ситуацией?

— Третья страна Кавказа, Грузия, имеющая общую границу с Азербайджаном и Арменией, хочет оставаться независимой по отношению к России и стремится вступить в НАТО. Что же касается Турции, от нее всего можно ожидать. Вряд ли она потеряет интерес и повернется спиной к Армении и Грузии, особенно если грузины однажды станут членами альянса НАТО. Турция хочет служить газовым узлом между Каспийским и Черным морями, поэтому стремится наладить отношения со всеми своими соседями в этих местах.

Несмотря на стремление премьер-министра Армении установить мир, в Ереване есть ястребы, которые стремятся переписать мирное соглашение и разжечь конфликт с соседним Азербайджаном. Они действуют по логике реванша.

Печально, но новое обострение конфликта ставит под вопрос усилия международного сообщества, направленные на то, чтобы убедить Армению и Азербайджан спасти множество невинных людей, подписав Конвенцию о запрете противопехотных мин 1997 года.

Эммануэль Дюпюи — профессор геополитических наук в Католическом университете Лилля, он является также президентом Института перспектив безопасности в Европе

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