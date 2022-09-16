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ЦАМТО

Белый дом сообщил о намерениях поставить Киеву передовые ракетные системы

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Белый дом, Вашингтон, США
Белый дом, Вашингтон, США.
Источник изображения: © flickr.com, ERIC SALARD

ЦАМТО, 15 сентября. США намерены в ближайшей перспективе поставить Киеву вооружение, необходимое для боев на юге и востоке, в том числе передовые ракетные системы.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Это будет передача ВСУ тех вооружений и техники, в которых они так отчаянно нуждаются для ведения боев на востоке и юге страны. Что же это в себя включает? Очевидно, артиллерию, продвинутые ракетные системы", – сказал Д.Кирби в интервью телеканалу MSNBC.

Ранее он уже заявлял, что США могут в ближайшие дни объявить о новом пакете военной помощи Украине.

Как напоминает агентство, на прошлой неделе США объявили о новом пакете военной помощи Украине и соседним странам на 2,8 млрд. долл., из которых 675 млн. долл. пойдут на дополнительные вооружения Украине, 2,2 млрд. долл. – на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины и 18 соседних стран". В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы, ПРЛР HARM.

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Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
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