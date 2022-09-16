Эта страна отказалась выступать против России. Запад перешел к принуждению

США и ЕС увеличивают давление на Турцию, чтобы обеспечить соблюдение антироссийских санкций

США и Евросоюз усиливают давление на Турцию, чтобы заставить ее соблюдать антироссийские санкции, пишет FT. Сейчас они сосредоточены на турецких банках, которые подключились к платежной системе "Мир".

Генри Фой (Henry Foy), Сэм Флеминг (Sam Fleming), Джеймс Полити (James Politi), Ларуа Пител (Laura Pitel)

Соединенные Штаты и Евросоюз усиливают давление на Турцию, чтобы заставить ее соблюдать антироссийские санкции на фоне опасений, что банковский сектор этой страны может в дальнейшем превратиться в инструмент обхода ограничительных мер.

Как сообщили двое западных чиновников, участвующих в разработке планов Запада, Соединенные Штаты сосредотачивают внимание на турецких банках, которые подключились к российской платежной системе "Мир". Между тем Брюссель готовится отправить в Турцию делегацию, чтобы выразить свои опасения турецким чиновникам напрямую.

Давление на Турцию нарастает по мере того, как западные столицы все больше склоняются к тому, что сейчас необходимо скорее добиваться жесткого соблюдения уже действующих санкций, нежели вводить новые. Эта перемена в настрое отражает осознание того, что экономические санкции, введенные после начала военной операции Владимира Путина на Украине, не сумели навредить экономике России так сильно, как ожидалось. Однако западные столицы все же считают, что устранение лазеек, позволяющих обходить действующие санкции, позволит со временем перекрыть линии финансирования Кремля.

"В дальнейшем мы сосредоточимся на пресечении попыток обойти санкции в финансовом секторе, – сказал один западный чиновник. – Мы оправим четкий сигнал о том, что финансовые институты третьих стран не должны подключаться к платежной системе “Мир”, потому что это сопряжено с определенными рисками".

"Нам необходимо перекрыть все лазейки", – сказал другой чиновник, который принимал участие в переговорах Евросоюза и Соединенных Штатов по вопросу об обеспечении соблюдения санкций, добавив, что основное внимание будет сосредоточено на Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чья страна является членом НАТО с 1952 года, старается придерживаться, как он сам выражается, "сбалансированного" подхода к украинскому конфликту. Его отказ поддержать антироссийские санкции и прозвучавшее недавно обещание углубить экономическое сотрудничество с Москвой, вызвали тревогу у его западных союзников. Эрдоган, который встретится с Путиным в пятницу, заявил в августе, что страны достигли "серьезного прогресса" в расширении охвата системы "Мир" в Турции.

Карты "Мир" работают в пяти турецких банках – Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank и Halkbank. Платежная система "Мир" была разработана Центробанком России в качестве внутренней альтернативы системам Visa и Mastercard.

Два из перечисленных турецких банков – принадлежащий ОАЭ частный банк DenizBank и контролируемый государством Halkbank, который предположительно причастен к схеме по обходу санкций, которые Соединенные Штаты ввели против Ирана, – подключились к платежной системе "Мир" вскоре после того, как Путин начал военную спецоперацию на Украине в феврале этого года.

Представители İş Bank сообщили, что политика компании требует "строгого соблюдения всех актуальных санкций США". "Мы внимательно следим за санкциями и принимаем необходимые меры для проведения транзакций по картам “Мир” в соответствии с этой политикой", - добавили в банке.

Представители DenizBank заявили: "Мы не проводим трансакции с банками, находящимися под санкциями. Мы полностью соблюдаем международные санкции, введенные в отношении России". Halkbank, Vakıfbank и Ziraat Bank не ответили на наши просьбы прокомментировать ситуацию.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что, хотя Анкара уже долгое время руководствуется принципом соблюдения только тех ограничений, которые были поддержаны ООН, "мы столь же твердо проводили политику, призванную не допустить превращения Турции в канал для уклонения от санкций".

По словам источников, в октябре в рамках усилий по обеспечению исполнения антироссийских санкций еврокомиссар по финансовым вопросам Мейрид Макгиннес (Mairead McGuinness) отправится с визитом в Турцию. Один высокопоставленный европейский чиновник пояснил: "Еврокомиссар Макгиннесс недавно посетила ряд стран для обсуждения вопросов, связанных с финансовыми сервисами, в частности, с реализацией антироссийских санкций".

В августе заместитель министра финансов США Уолли Адейемо (Wally Adeyemo) написал турецким компаниям письмо, в котором предупредил их о "попытках России использовать вашу страну для уклонения от санкций" и о рисках "осуществления операций с российскими организациями, находящимися под санкциями".

Ограничения в отношении России, которые западные страны вводили по мере развития военного конфликта на Украине, направлены на то, чтобы лишить крупнейшие российские банки, энергетические компании, предприятия военно-промышленного комплекса, а также сотни высокопоставленных чиновников и богатейших бизнесменов доступа к глобальному рынку.

По словам одного источника, в рамках борьбы с уклонением от санкций Запад планирует сосредоточиться на отдельных лицах, которые осуществляют платежи от имени россиян, а также на компаниях, которые помогают налаживать параллельные платежные каналы для Москвы.

Как сообщают источники, Евросоюз и Соединенные Штаты также будут преследовать организации, которые помогают Москве обрабатывать доходы от российского экспорта или содействуют импорту промышленной или оборонной продукции, запрещенной западными санкциями.

Другие возможные меры, которые сейчас обсуждаются, включают в себя введение ограничительных мер в отношении большего числа лиц, работающих в российских сферах программного обеспечения, электронной коммерции и кибербезопасности.

В рамках борьбы с попытками обойти санкции Запад также сосредоточится на странах Кавказа, Центральной Азии и Персидского залива. "Россия будет пробовать все доступные варианты. Поэтому все страны должны помнить, что мы будем это отслеживать и разговаривать с ними", –отметил Джеймс О’Брайен (James O’Brien), координатор Госдепартамента США по вопросам санкционной политики.