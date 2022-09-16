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Глава Рособоронэкспорта оценил вклад предприятий Саратовской области в импортозамещение

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

ЦАМТО, 15 июля. Генеральный директор входящего в Госкорпорацию Ростех АО "Рособоронэкспорт", заместитель председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев посетил Саратовскую область.

В ходе визита на Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе глава Рособоронэкспорта провел расширенное заседание президиума Регионального совета Саратовского отделения Союза машиностроителей России, главной темой которого стали вопросы импортозамещения.

"Промышленность Саратовской области сегодня развивается под влиянием жестких внешних факторов, с которыми столкнулась вся российская экономика. Несмотря на высокую рыночную волатильность и разрыв производственно-логистических цепочек, предприятия региона продолжают вносить большой вклад в производство высокотехнологичной продукции, востребованной как на внутреннем, так и на внешнем рынках, – сообщил Александр Михеев. – Входящие в Союз машиностроителей саратовские компании создают и выпускают элементную базу и электронные системы для критически важных областей российской промышленности. Они участвуют в проектах по модернизации Ан-124 "Руслан", а также в выпуске обновленного Ил-76МД-90А и создании среднемагистрального самолета МС-21, производят электронику для тульских оружейников. В современных условиях это создает огромный задел для укрепления обороноспособности страны и поддержания военно-технического сотрудничества с иностранными государствами".

Предприятия Саратовского регионального отделения Союза машиностроителей России активно участвуют в развитии экономического потенциала области. Они обеспечивают более 30 тыс. рабочих мест для жителей региона и являются одними из лидирующих в области компаний по привлечению долгосрочных инвестиций.

В Саратовской области под эгидой Союза машиностроителей России систематически проводится работа по стимулированию школьников и студентов к развитию навыков и приобретению опыта в рамках инженерных специальностей, профориентации в области оборонно-промышленного комплекса. Ежегодно проходят всероссийские акции "Неделя без турникетов", многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда", а также действует Центр молодежного инновационного творчества "Инженеры будущего".

Между Рособоронэкспортом и Правительством Саратовской области в 2018 году подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны совместно работают над обеспечением эффективного функционирования и развития организаций оборонно-промышленного комплекса региона, увеличением объема экспорта продукции военного, двойного и гражданского назначения. Кроме того, компания и область стремятся к сохранению и развитию высоких технологий, закреплению высококвалифицированных кадров в организациях и обеспечению занятости населения региона.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Страны
Россия
Продукция
Ан-124
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
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Ростех
РОЭ
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