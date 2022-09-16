В селе Серноводское в Чечне построят новый военный городок для размещения дислоцированных

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Новый современный военный городок для размещения подразделений, дислоцированных на территории Чечни, будет построен в селе Серноводское, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Проектом предусмотрено проектирование и строительство более 50 объектов. В их числе общежития, казармы, столовые, парковая зона для военной техники, спорткомплекс и так далее. В настоящее время на объекте задействовано 236 человек и 112 единиц техники", - сказали в военном ведомстве.

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа проинспектировал стройку вместе с председателем парламента республики Магомедом Даудовым.

Ранее военные строители уже сдали в Чечне ряд жилых домов для военнослужащих и членов их семей в городе Шали и селе Борзой.