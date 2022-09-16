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РИА Новости

В Чечне построят новый военный городок

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Строительство
Строительство.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

В селе Серноводское в Чечне построят новый военный городок для размещения дислоцированных

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Новый современный военный городок для размещения подразделений, дислоцированных на территории Чечни, будет построен в селе Серноводское, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Проектом предусмотрено проектирование и строительство более 50 объектов. В их числе общежития, казармы, столовые, парковая зона для военной техники, спорткомплекс и так далее. В настоящее время на объекте задействовано 236 человек и 112 единиц техники", - сказали в военном ведомстве.

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа проинспектировал стройку вместе с председателем парламента республики Магомедом Даудовым.

Ранее военные строители уже сдали в Чечне ряд жилых домов для военнослужащих и членов их семей в городе Шали и селе Борзой.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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