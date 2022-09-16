Причиной гибели пилота F-16 в США могли быть контрафактные детали катапультного кресла

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Расследование американскими ВВС произошедшего в 2022 году несчастного случая со смертельным исходом неожиданно показало, что причиной гибели пилота истребителя F-16 Дэвида Шмитца в США могли быть контрафактные детали катапультного кресла. Его ключевые элементы вполне могли оказаться поддельными.

Об этом пишет репортер американской газеты Air Force Times Рейчел Коэн.

Официальное расследование военно-воздушных сил США, проведенное через несколько месяцев после аварии, показало, что электронные компоненты внутри сидения имели признаки некачественного изготовления. Это вызвало беспокойство в Исследовательской лаборатории ВВС, которая потребовала более тщательного изучения, были ли комплектующие поддельными.

Источник изображения: topwar.ru

Результат дополнительного исследования оказался в закрытой, непубличной части отчета о расследовании аварии.

Эти подробности всплыли при подаче федерального гражданского иска Валери Шмитц, вдовой летчика. Она подала в суд на три оборонные компании, обвинив их в халатности и введении в заблуждение ВВС США относительно безопасности их продукции.

Как ранее сообщало «Военное обозрение», на авиабазе Шоу в июне 2020 года потерпел аварию истребитель F-16. При попытке катапультироваться летчик погиб, так как его кресло вышло из строя. Это был один из самых неудачных периодов для американской военной авиации, так как незадолго до этого за короткий срок она потеряла сразу несколько самолетов. В течение нескольких дней Вооруженные силы США лишились двух истребителей F-22 и F-35, а вскоре потеряли еще и один F-15.