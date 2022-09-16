Путин: РФ понимает озабоченности и высоко ценит сбалансированную позицию КНР по Украине

По словам президента, Россия сбалансированную позицию КНР по украинскому кризису

САМАРКАНД, 15 сентября. /ТАСС/. Россия высоко ценит сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом", - сказал Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

"Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет и в ходе сегодняшней встречи, конечно, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу, хотя мы и раньше об этом говорили", - подчеркнул Путин.