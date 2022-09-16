Войти
ТАСС

Путин: РФ понимает озабоченности и высоко ценит сбалансированную позицию КНР по Украине

175
0
0
Си Цзиньпин и Владимир Путин
Си Цзиньпин и Владимир Путин.
Источник изображения: topwar.ru

По словам президента, Россия сбалансированную позицию КНР по украинскому кризису

САМАРКАНД, 15 сентября. /ТАСС/. Россия высоко ценит сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом", - сказал Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

"Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет и в ходе сегодняшней встречи, конечно, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу, хотя мы и раньше об этом говорили", - подчеркнул Путин. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ШОС
Похожие новости
14.09.2022
Учения "Восток-2022" на фоне СВО: что означает улыбка Путина - Мнения ТАСС
08.09.2022
Британские СМИ встревожены улыбкой Путина на военных учениях
17.06.2022
Китайцы: в украинский кризис мы пока не лезем
07.09.2021
OilPrice (США): 9 глобальных следствий краха США в Афганистане Часть 1
10.03.2015
Москва и Пекин: новое испытание
10.11.2014
Пекин Москве – партнер, но не друг
26.05.2014
Министр обороны России выступил на III Московской конференция по международной безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.09 05:17
  • 2
Многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305» принята на вооружение
  • 16.09 04:21
  • 36
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 16.09 03:54
  • 1
В России приняли на вооружение «Изделие 305»
  • 16.09 01:53
  • 32152
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.09 00:05
  • 5
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS
  • 15.09 19:54
  • 3
В Китае разработают сверхзвуковую ракету-амфибию
  • 15.09 19:15
  • 6
Источник: модернизированный Ка-52М сможет взаимодействовать с беспилотниками и самолетами
  • 15.09 18:52
  • 15
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 15.09 16:31
  • 18
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 15.09 14:08
  • 1
Замгенпрокурора РФ сообщил о росте количества нарушений прав военнослужащих
  • 15.09 12:05
  • 1
Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента
  • 15.09 11:15
  • 12
Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины
  • 15.09 09:27
  • 3
Как сломать план наступления ВСУ в Запорожской области
  • 15.09 09:23
  • 1
"Взяли и вывалили..." Примаков о киевском "проекте гарантий"
  • 15.09 03:18
  • 4
Реформа ВДВ и частей Спецназа