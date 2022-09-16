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ТАСС

Заместитель министра обороны РФ проинспектировал развитие военной инфраструктуры в Чечне

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Тимур Иванов
Тимур Иванов.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Тимур Иванов также принял участие в рабочей встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проинспектировал ход строительства объектов военной инфраструктуры в Чечне в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"В настоящее время специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России продолжают возведение жилых домов для военнослужащих, общежитий, различных объектов военных городков. Ранее военные строители уже сдали ряд жилых домов для военнослужащих и членов их семей в населенных пунктах Шали и Борзой Чеченской Республики", - сказали в военном ведомстве.

Там также отметили, что замминистра обороны принял участие в рабочей встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, в ходе которой обсудили вопросы сотрудничества и перспективного развития инфраструктуры. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Рамзан Кадыров
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