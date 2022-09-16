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ТАСС

Силы НАТО наблюдали за платформой "Северный полюс" на первом рейсе в Мурманск

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Переданная в эксплуатацию построенная на АО "Адмиралтейские верфи" ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" проекта 00903 (заводской номер 02404). Санкт-Петербург, 24.08.2022
Переданная в эксплуатацию построенная на АО "Адмиралтейские верфи" ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" проекта 00903 (заводской номер 02404). Санкт-Петербург, 24.08.2022.
Источник изображения: АО "Адмиралтейские верфи"

По словам капитана платформы Сергея Дячкина, все прошло без инцидентов

МУРМАНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Силы НАТО наблюдали за первой в мире ледостойкой самодвижущейся платформой (ЛСП) "Северный полюс" во время ее первого рейса из Санкт-Петербурга в Мурманск, сообщил журналистам в четверг капитан платформы Сергей Дячкин.

"Почти на всех участках. Подходили военные корабли, сопровождали, эскортировали все балтийские проливы, облетала военная авиация. <…> Все прошло без инцидентов", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Капитан отметил, что платформу в ходе первого рейса сопровождал сторожевой корабль Балтийского флота "Ярослав Мудрый". В среду ЛСП прибыла в Мурманск после выхода 2 сентября из Петербурга.

Первая в мире ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" предназначена для круглогодичных экспедиций в северных широтах Северного Ледовитого океана, она способна без привлечения ледокола прибывать к месту проведения работ, дрейфовать в акватории до двух лет и возвращаться обратно в порт. Платформа может принимать на борту самолеты типа Ми-8АМТ (Ми-171) и обеспечивать комфортную и безопасную работу при температуре минус 50 градусов и при влажности 85%. Скорость "Северного полюса" составляет не менее 10 узлов. Судно рассчитано на 14 человек экипажа и 34 человека научного персонала. 

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-17
Ми-8
Ми-8АМТ
Ярослав Мудрый
Проекты
NATO
БФ
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