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ЦАМТО

СВ США заключили долгосрочный контракт с Elbit Systems на поставку минометов различных типов

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Логотип компании Elbit Systems (Израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения).

ЦАМТО, 15 сентября. Израильская компания Elbit Systems объявила, что ее американское дочернее предприятие Elbit Systems of America подписало контракт с неопределенным сроком поставки неопределенного количества (ID/IQ – indefinite-delivery/indefinite-quantity) минометных систем для Сухопутных войск США.

Максимальная потенциальная стоимость продажи может составить 49 млн. долл. Работы будут выполнены на предприятии Elbit Systems of America в Форт-Уэрте (шт.Техас) в течение пяти лет. В рамках базового контракта компания получила начальный заказ на поставку минометных систем на сумму около 10 млн. долл., который должен быть выполнен в течение двух лет.

Как заявлено, новый контракт был заключен после успешного выполнения аналогичного долгосрочного соглашения, подписанного в 2016 году.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2016 года по итогам завершившегося в сентябре 2016 года тендера СВ США заключили с компанией Elbit Systems of America пятилетний контракт с неопределенным сроком поставки неопределенного количества минометов на сумму до 103 млн. долл. Данный контракт предусматривал производство 60-мм легких ротных минометов M224 и M224A1 LW; 81-мм минометов M252 и M252A1; 120-мм возимых минометов M121 и 120-мм буксируемых минометов M120A1, включая комплект M326 для размещения 120-мм миномета на прицепе. Elbit Systems of America выполняла заказы совместно с армейским заводом Watervliet.

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Страны
Израиль
США
Компании
Elbit Systems
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